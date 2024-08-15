Берлінська назвала людей, які зіграли ключову роль в отриманні Україною винищувачів F-16

Україна нарешті отримала американські винищувачі завдяки вірі і невпинній енергії сотень українців, які добивалися цього результату від початку повномасштабної війни.

На початку війни ані українській уряд, ані дипломати та навіть військові не вірили в те, що Захід надасть нашій державі сучасну авіацію. Але громадські активісти продовжували тиснути на всі можливі важелі, "вибиваючи" для України винищувачі F-16.

Про це розповіла засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в інтерв'ю "Главкому".

"Дуже багато людей над цим працювало. У першу чергу, отримання F-16 – це вклад Андрія Пільщикова, "Джуса", який вже назавжди у нашому небі [пілот ВПС ЗСУ, загинув в авіакатастрофі у серпні 2023 року – ред.]. Саме він у березні 2022 року нас із Юлією Марушевською [з 2023 року керівниця Офісу змін при Міноборони – ред.] переконав, що це саме те, що потрібно Україні. Я намагалася максимально використати ресурс, який на той момент мала, щоб це почули одразу на стратегічному рівні", – розповіла Берлінська.

Вона додала, що довелося комунікувати з "усіма, то приймає рішення" у Києві, Вашингтоні та інших столицях світу – Копенгагені, Парижі, Лондоні.

"Було багато зустрічей, кулуарних переговорів у різних міністерствах і установах, з депутатами. Ну і важливо було вірити, тому що багато людей в самій Україні не вірили. Навіть деякі українські дипломати мене переконували: Маріє, не говоріть про F-16, бо це нереалістично, це тільки відтягує увагу і ресурс", – зазначила Марія Берлінська.

Вона пригадала, що приблизно через два місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії до України зустрічалася з кількома заступниками міністра оборони.

"Коли зайшлося про F-16, вони казали, що не треба навіть на стіл класти цю адженду, бо це дитячі фантазії, і ми ніколи до такого рівня, як F-16, не доростемо. Але ми точно знали, що про це треба говорити", – підкреслила Марія Берлінська.

Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" назвала імена людей, завдяки зусиллям яких отримання Україною американських винищувачів F-16 нарешті стало можливим:

Андрій Пільщиков

Юля Марушевська

Дарія Каленюк

Ганна Гопко

Дмитро Кавун

Люба Шипович

Наталя Панченко та сотні інших.

"Люди включились, бо вірили в те, що ми доб’ємось результату. А потім про ці літаки сказав президент, і це, безумовно, був фінальний акорд у стратегічній комунікації. З великим скрипом, повільно, мало, але партнерам таки довелося дати нам перші літаки. Але ми створили найголовніше – прецедент. Далі буде більше. У нашого народу немає інших варіантів, аніж вірити та битись. Битись і вірити", – наголосила Марія Берлінська.

Нагадаємо, Ще до того, як Україна отримала першу партію американських винищувачів від Данії, експерти та аналітики обговорювали можливість використання F-16 для ударів по території РФ.

Данія такий дозвіл вже надала, але остаточне рішення залежить від США. Така процедура ухвалення колективних рішень щодо використання західної зброї дуже обмежує можливості ЗСУ.

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