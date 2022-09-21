"Бермудський трикутник з утилізації росіян": Данілов прокоментував оголошену Путіним мобілізацію

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов відреагував на часткову мобілізацію в Росії, оголошену Володимиром Путіним.

Так, Данілов назвав рішення Путіна "комплексною програмою утилізації росіян".

"Щодо останніх заяв. План путіна "Бермудський трикутник" – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – пвк "вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла лада", - написав секретар РНБО України у Twitter.

Нагадаємо, через значні втрати Росії на війні в Україні, в колоніях РФ вербують до приватної військові компанії "Вагнера" російських ув'язнених, яких в обмін на свободу кидають на фронт.

Щоб ще більше підсилити армію РФ 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Призвати на війну проти України планують 300 тисяч резервістів.

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