Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Бермудський трикутник з утилізації росіян": Данілов прокоментував оголошену Путіним мобілізацію

Дата публікації
Перегляди
2751
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Бермудський трикутник з утилізації росіян": Данілов прокоментував оголошену Путіним мобілізацію

Фото: прес-служба РНБО

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов відреагував на часткову мобілізацію в Росії, оголошену Володимиром Путіним.

Так, Данілов назвав рішення Путіна "комплексною програмою утилізації росіян".

"Щодо останніх заяв. План путіна "Бермудський трикутник" – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – пвк "вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла лада", - написав секретар РНБО України у Twitter.

Нагадаємо, через значні втрати Росії на війні в Україні, в колоніях РФ вербують до приватної військові компанії "Вагнера" російських ув'язнених, яких в обмін на свободу кидають на фронт.

Щоб ще більше підсилити армію РФ 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Призвати на війну проти України планують 300 тисяч резервістів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2751
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація