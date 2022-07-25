"Братимуть на олівець" військкомати: у МВС назвали покарання для порушників комендантської години

Заступник голови МВС вважає несправедливим активно проводитти час на пляжах чи вечірках, коли багато молодих людей гинуть на фронті

Порушників комендантської години беруть "на олівець" і на них в першу чергу будуть дивитися військові комісари під час мобілізації до лав ЗСУ.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю "Телеграфу".

"Ми загалом активно допомагаємо центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерв. Тому у нас по багатьох областях налагоджена дуже щільна співпраця. Порушників комендантської години ми беремо "на олівець". Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію людей військові комісари подивляться в першу чергу", – зазначив Єнін.

Заступник міністра прокоментував вручення повісток у громадських місцях чи на блокпостах.

"Відповідно до Конституції України, участь в захисті нашої держави є обов’язком кожного громадянина. Я вважаю це привілеєм, тому що до лав ЗСУ мають йти найкращі. Від їхнього морального обліку значною мірою залежить стан обороноздатності нашої держави. Треба визначитись: ми хочемо якнайшвидше отримати наші території звільненими чи ми будемо покладатись виключно на добровольців? Багато моїх друзів, знайомих воюють на фронті. Деякі з них загинули, дехто отримав поранення. При тому, що значна частина цих людей могла б уникнути війни, оскільки вони не були в першій черзі мобілізації. Але вони вважали своїм обов’язком йти на фронт. А дехто активно проводить час на пляжах чи вечірках. Це все є несправедливим", – сказав він.

Раніше у ЗСУ пояснили, чи законне вручення повісток на блокпосту через порушення ПДР.

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