"Бесіда" через відмову торгувати за рублі: у Запорізькій області росіяни погрожують підприємцям

"Бесіда" через відмову торгувати за рублі: у Запорізькій області росіяни погрожують підприємцям

Окупанти не припиняють вводити свої "порядки" в окупованих населених пунктах Запорізької області.

У тимчасово захопленій Василівці російські війська погрожують підприємцям та схиляють до співпраці. Крім того, загарбники погрожують їм.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, якщо підприємці не погодяться продавати свої товари в рублях, то з ними обіцяють провести так звану "профілактичну бесіду".

"У Василівці окупаційна адміністрація затвердила курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів", - йдеться у повідомленні.

Росіяни також грабують окуповані території області. Бердянці повідомляють, що уздовж Мелітопольського шосе пройшло кілька десятків зерновозів. Вони везли зерно зі складів агрокомпанії в районі "Азовкабелю". До слова, підприємство відмовилося від співпраці з росіянами, а також евакуювало свої потужності з окупованої території.

Як повідомлялося, за три місяці війни у Запорізькій області російські окупанти зруйнували вже вісім пам’яток історії та культури. Зокрема, у місті Оріхів ворожими обстрілами пошкоджено старовинний менонітський маєток - історичний будинок меноніта Йохана Янцена, який побудували у 70-ті роки ХІХ століття.

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