Бетонна плита впала на рятувальника під час розбирання завалів у Запоріжжі: подробиці трагедії

Атака РФ на Запоріжжя 13 листопада / © Запорізька ОВА

Реклама

У Запоріжжі 13 листопада під час розбирання завалів на місці зруйнованого внаслідок ворожої атаки будинку сталася трагедія. Під час аварійно-рятувальних робіт на співробітника служби «Кобра» впала бетонна плита.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Реклама

За його інформацією, фахівець рятувальної служби працював на місці руйнувань, розбираючи завали пошкодженого російським обстрілом будинку.

Реклама

«На співробітника рятувальної служби „Кобра“, який працював на місці руйнувань, упала бетонна плита. На жаль, рятувальник загинув», — зазначив Семікін.

Очільник ОВА також висловив співчуття родині, близьким і колегам загиблого.

Нагадаємо, 13 листопада російські війська атакують Запоріжжя. Зранку росіяни завдали удару по приватному сектору, а пізніше атакували одне з підприємств і багатоповерхівку.

Новини партнерів

Новини партнерів