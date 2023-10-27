Бетонні мури, колючий дріт і рови: у ДПСУ показали кордон з Білоруссю

Українські прикордонники продовжують інженерне облаштування північних рубежів на кордоні з Білоруссю.

Прикордонники кажуть, що укріплення кордону зі співучасницею нападу РФ на Україну відбувається постійно.

Відео з північних рубежів показали у ДПСУ.

"Кордону з білоруссю приділяється велика увага. Його укріплення відбувається постійно. Наші бійці, інженерні групи прикордонного відомства облаштовують укриття для особового складу та техніки, споруди для спостереження і ведення вогню, загородження та протитранспортні перешкоди на всіх ймовірних загрозливих напрямах по всій лінії кордону з білоруссю", - кажуть охоронці кордону.

Кордон України та Білорусі / Фото: ДПСУ

Кордон України та Білорусі / Фото: ДПСУ

Також розбудовується систему цілодобового відеоспостереження для контролю обстановки на землі та у повітрі.

Прикордонники показали, як укріплюють кордон з Білоруссю: відео

Нагадаємо, Литва разом із сусідніми країнами регіону проведе спільні навчання біля білоруського кордону. Країна хоче оцінити ефективність спільних алгоритмів з країнами-сусідами щодо закриття кордону з Білоруссю.

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