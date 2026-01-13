Бетонні укриття не працюють: експерт пояснив, як захистити енергооб’єкти

ППО — ключ до захисту енергетичної інфраструктури / © Associated Press

Будівництво захисних конструкцій або так званих «черепах» не здатне забезпечити надійний захист енергетичної інфраструктури від ракетних ударів, зокрема від гіперзвукових ракет типу «Кинджал».

Про це заявив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр енергетики України Іван Плачков в ефірі «Київ 24».

За його словами, з огляду на масштаби та специфіку енергетичних об’єктів накрити їх захисними спорудами фізично неможливо. Саме тому, наголошує експерт, ключовим елементом безпеки мала стати протиповітряна оборона, а не зведення бетонних укриттів.

Він підкреслив, що без ефективної ППО захистити великі об’єкти енергетичної інфраструктури від сучасних ракетних загроз практично неможливо.

«Побудувати споруди чи „черепахи“, які б захистили енергооб’єкти від ракет або „Кинджалів“, неможливо. Потрібно було зосереджуватися саме на ППО, а не на будівництві бетонних укриттів», — сказав він.

Плачков зазначив, що різний рівень руйнувань у регіонах напряму пов’язаний з характером ворожих атак. У місцях, де удари були інтенсивними та масованими, енергосистема зазнала критичних ушкоджень, що призвело до тривалих обмежень у постачанні електроенергії.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі Києва залишається надскладною через поєднання ворожих атак і низьких температур.

В Міненерго прогнозів щодо відновлення і підключення світла не надаютьть. А влада залучає резервні потужності для живлення житлових кварталів.