Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що без підтримки Сполучених Штатів Америки НАТО не здатне забезпечити надійний захист країн-членів Альянсу.

Про це він заявив у п’ятницю під час виступу на другому національному Форумі талановитої молоді у Києві, передає Interfax.

За словами президента, архітектура європейської безпеки наразі критично залежить від позиції Вашингтона. Він зазначив, що Альянс без американської участі втрачає свою основну функцію стримування.

Реклама

«Без Сполучених Штатів Америки цей Альянс, не будемо ставити діагноз, але без Америки — це не НАТО. Це Союз, може він сильний, але точно він без Америки. Союз без Америки не є загрозою Росії. Він не є навіть захистом для своїх держав, на мій погляд», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що на сьогодні саме українська армія є найсильнішою в Європі. У контексті можливої політики ізоляції з боку США, Україна залишається єдиною силою, здатною реально зміцнити безпеку європейських країн.

Зеленський закликав європейських лідерів берегти та підтримувати Україну вже зараз.

«Якщо завтра буде агресія, або якщо завтра буде загроза, а Сполучені Штати будуть продовжувати політику ізоляції, окрім України, посилити Європу нема кого», — зауважив Зеленський.

Реклама

Президент також додав, що його позиція, озвучена в Давосі, могла сподобатися не всім лідерам, проте вона відображає реальний стан справ у сфері безпеки континенту.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський прибув до Давосу з надією фіналізувати важливі домовленості зі США щодо післявоєнного відновлення та гарантій безпеки. Однак, попри попередню підготовку документів, зустріч із Дональдом Трампом завершилася без жодних підписаних угод.

Також президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення тристоронніх перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах за участю української, американської та російської делегацій. За словами глави держави, сторони обговорюють умови завершення бойових дій.