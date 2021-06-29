Без архангела: на сайті Верховної Ради з’явився ескіз великого Державного герба України

Законопроєкт Зеленського супроводжує зображення великого герба, яке відрізняється від презентованого раніше ескізу.

Проєкт закону про великий Державний герб України, який було внесено президентом Володимиром Зеленським і визначено як невідкладний, з’явився у відкритому доступі. У вівторок, 29 червня, текст законопроєкту та супровідні документи було опубліковано на офіційному сайті українського парламенту.

Як свідчать додатки до законопроєкту, зображення великого герба суттєво відрізняється від того, який раніше було презентовано Державним агентством із питань мистецтв і художньої освіти.

Відповідно до опублікованого опису він містить такі елементи: знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України), Великокняжий вінець (корона) Ярослава Мудрого; Лева (герб Галицько-Волинського князівства) та Воїна-козака із рушницею (герб Війська Запорозького). Фігури архангела Михаїла, яка була на представленому раніше ескізі, в цьому варіанті великого герба немає.

Фото: сайт Верховної Ради

У документі зазначається, що великий державний герб повинен прикрашати: офіційні символи президента, велику державну печатку України, печатки президента, Верховної ради, Кабінету міністрів, Конституційного та Верховного судів, фасади будівель резиденції президента в Києві, фасади будівель ВР, Кабміну, КСУ та Верховного суду, а також зали засідань ВР та грошові знаки України за рішенням Національного банку.

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Нагадаємо, що у листопаді 2020 року організаційний комітет оголосив переможців у конкурсі на найкращий ескіз великого Державного герба України. Ним став художник, співавтор Малого герба Олексій Кохан. Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і знак Княжої держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб.

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