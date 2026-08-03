ТЦК / © ТСН

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До Верховної Ради внесли законопроєкт №15459, який передбачає нові правила для ТЦК. Серед змін — заборонити носити балаклави та зобов’язати здійснювати безперервну фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів військовозобов’язаних.

Відповідний законопроєкт опублікований на сайті Ради.

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Йдеться про проєкт «Про внесення змін до статті 22 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо уточнення обов’язків уповноважених представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у період проведення мобілізації».

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Які нові правила готують для ТЦК

Відповідно до пояснювальної записки, передбачено низку нових вимог до роботи працівників ТЦК. Це:

представники ТЦК та СП під час оповіщення громадян та перевірку військово-облікових документів повинні призначатися відповідним наказом керівника ТЦК;

перевірка документів повинна здійснюватися із безперервною фото- та відеофіксацією;

бодикамери мають бути увімкнені з моменту початку виконання службових обов’язків і працювати до завершення заходів;

транспортні засоби, які використовуються для доправлення військовозобов’язаних до ТЦК та СП, мають бути обладнані засобами безперервної відеофіксації всередині салону.

Відеозаписи з бодикамер мають зберігатися на серверах ТЦК та СП не менше 90 календарних днів від дати завантаження. Їхня відсутність або незбереження запису унеможливлюватиме подальше проведення заходів оповіщення, доправлення та перевезення громадян до ТЦК та СП.

Однак запис може зберігатися довше у разі, якщо відео використовується у таких випадках:

у кримінальних або адміністративних провадженнях;

під час розгляду скарг на дії представників ТЦК;

на адвокатські запити або запити правоохоронних органів;

під час службових розслідувань;

фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;

Заборонено бити чи погрожувати: нові обмеження для працівників ТЦК

Окрім того, законопроєкт забороняє представникам ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів:

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застосовувати фізичну силу або пошкоджувати майно громадян;

погрожувати вбивством, тілесними ушкодженнями чи побоями;

вимагати хабарі;

приховувати обличчя або зовнішність одягом, який не дає змогу встановити особу уповноваженого представника ТЦК та СП.

Резонансні випадки із ТЦК під час мобілізаційних заходів — останні новини

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