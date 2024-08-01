Без батька залишилось 7 дітей: боєць з Кривого Рогу загинув у російському полоні

За словами рідних, тіло українця російські окупанти передали з трьома кульовими пораненнями в грудях та одним – у голові.
В російському полоні загинув українский захисник Юрій Решта з Кривого Рогу.
Про це пише місцеве видання "Свої.Кривий Ріг".
За інформацією видання, Юрій став на захист України у перший день вторгнення. Захищав "Азовсталь" Далі – полон та катування.
Життя 47-річного Юрія Решти обірвалося у російському полоні. У виданні зазначають, що близькі отримали тіло воїна з трьома кульовими у груді та одним — у голові.
Без батька залишилося 7 дітей.
Раніше повідомлялося, що у російському полоні помер оборонець Маріуполя Олександр Іщенко, якого рік тому донька впізнала на судилищі. Омбудсман Лубінець повідомив ООН про померлого в російському СІЗО оборонця Маріуполя.
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