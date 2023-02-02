Без батька залишилось двоє дітей: на Хмельниччині військовий, який їхав до родини, загинув у ДТП

У Хмельницькій області в ДТП загинув 35-річний військовий Віталій Каньовський. Чоловік взяв короткотермінову відпустку та повертався додому, щоб побачити рідних.

Про це повідомив мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко.

Віталій Каньовський захищав Україну в 214 окремому стрілецькому батальйоні. Чоловік взяв відпустку, щоб побачитись з рідними, проте загинув у ДТП.

"Військовий гідно боронив наші кордони, наш спокій від окупанта. Повернувся додому, але зовсім не так, як нам би цього хотілось. Назавжди 35...Без батька залишились двоє діток", - написав мер міста.

Через смерть військового в Кам'янці-Подільському оголосили День жалоби.

"Поховають Віталія завтра, 3 лютого. В громаді оголошується День жалоби. Кортеж із тілом Героя рухатиметься о 10-30 із селища Першотравневого проспектом Грушевського до Будинку офіцерів. Церемонія прощання розпочнеться в 11-00. Поховання на Алеї Слави о 13-30. Назавжди в нашій пам'яті", - написав мер міста.

Нагадаємо, у Хмельницькій області трагічно загинуло подружжя прикордонників Бердянського загону. Чоловік та жінка їхали з фронту, щоб побачити свого 13-річного сина, який з Бердянська евакуювався на Хмельниччину.

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