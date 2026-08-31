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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Без батька залишилося троє дітей: вибух у поліції Рівного забрав життя Миколи Омельчука

Микола Омельчук загинув під час вибуху у відділку поліції в Рівному. Йому було 47 років.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Микола Омельчук

Микола Омельчук

У Рівному вдень 31 серпня на території відділення поліції стався вибух, унаслідок якого загинув 47-річний підполковник Микола Омельчук. Загиблий був досвідченим офіцером, який неодноразово розміновував деокуповані території України.

Про втрату офіційно повідомила Поліція Рівненської області.

За даними правоохоронців, фатальний вибух пролунав близько 15:30 на території відділення поліції №1 у місті Рівне. Обставини самої детонації у відомстві наразі не уточнюють.

«Понад 25 років свого життя Микола Омельчук присвятив служінню Україні, захисту людей та надзвичайно небезпечній справі вибухотехніка», — повідомили у поліції.

Також додали, що за час своєї кар’єри він пройшов шлях від техніка-сапера Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру до заступника начальника управління — начальника відділу забезпечення вибухобезпеки управління вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області.

Як зазначають колеги, у складі зведеного загону вибухотехніків Національної поліції офіцер чотири рази їздив на очищення від вибухівки звільнених від ворога українських регіонів.

«Загибель Миколи — непоправна втрата для Національної поліції України, для побратимів, друзів і рідних. Його професіоналізм, мужність, витримка та безмежна відданість службі здобули глибоку повагу колег і всіх, хто мав честь працювати поруч», — наголосили в поліції Рівненщини.

У загиблого правоохоронця залишилася дружина та троє дітей: доньки 21-го і 17-ти років, а також 5-річний син. Інформацію щодо дати, часу та місця прощання з підполковником у відомстві пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, у понеділок, 31 серпня, у внутрішньому дворі райвідділу поліції в Рівному стався вибух. Під час виконання службових обов’язків загинув вибухотехнік, а ще троє поліцейських отримали поранення.

За фактом події Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею 264 Кримінального кодексу України.

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