Без білої сукні, але з ніжним букетом нареченої: на Рівненщині одружились двоє нацгвардійців

Без білої сукні, але з ніжним букетом нареченої: на Рівненщині одружились двоє нацгвардійців

Двоє українських воїнів присягнули на вірність один одному.

На Рівненщині одружились двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

У забарикадованій міськраді двоє українських воїнів присягнули на вірність один одному. Присягнули, обійнялись, та пішли далі боронити Україну.

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