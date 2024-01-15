Без блокування рахунків та депутатів на фронті: яких змін чекати у законопроєкті про мобілізацію

Коли буде внесений оновлений законопроект про мобілізацію від Уряду? Як відбудеться демобілізація? Чи зникнуть з нового законопроекту антиконституційні та антикорупційні норми, що роблять з місцевих воєнкомів повноцінних претендентів в український “Список Форбс”?

На ці питання чекають відповіді не тільки мільйони цивільних та військових українців, а й сам Парламент. Спойлер - штормить Верховну Раду останніми тижнями серйозно.

Що буде у новому законопроекті від Уряду?

Але спочатку необхідно нагадати, що не так з попередньою редакцією законопроекту (№10378), яку Уряд зареєстрував у вечір Різдва. Якщо коротко - то в однобокому проекті було чимало відверто антиконституційних норм, про що відверто кажуть не тільки адвокати, а й Омбудсмен Дмитро Лубінець. Ідеться і про так звані санкції проти ухилянтів, що передбачають блокування рахунків чи заборону на користування майном. Або відверто корупційні норми, коли ТЦК надається право накладати санкції на українців.

Це і стало причиною того, що за результатами двох тижнів перемовин і сварок у Парламенті - законопроект був відкликаний самим Урядом.

“Логіка у тих, хто це готував була проста - перенаправити весь негатив на нас, депутатів. З розрахунку на те, що нас і так ніхто не любить, тому такі негативні рішення вже точно гірше не зроблять. Але така позиція не влаштовує багатьох колег”, - охарактеризував події тих кількох днів у коментарі ТСН.ua один із нардепів-мажоритарників.

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На заміну цьому документу, як заявили в Міноборони, вже готовий інший законопроект, який має бути опублікований і внесений у Раду найближчим часом.

Фінальні норми можливого документу (якого, до речі, ніхто у Раді так і не бачив), активно обговорюють у “Слузі народу”. Поспілкувавшись на умовах анонімності з одним із нардепів з монобільшості, ТСН.ua публікує норми, які мають бути включені у оновлений законопроект від Уряду.

І, ІІ, ІІІ групи інвалідності не підпадитимуть під мобілізацію. Але Міністерство охорони здоров’я у найближчий має розробити чітко окреслений список хвороб, які будуть входити до ІІІ групи і дадуть підстави мати бронь.

Частково цю інформацію публічно підтвердила народна депутатка з провладної фракції Олена Мошенець. За її словами, мобілізовувати будуть у першу чергу, враховуючи, захворювання конкретної людини.

Демобілізація через 3 роки. 1 день на передовій буде рахуватися за 2. Тобто ті, хто пробував на передовій 18 місяців - можуть демобілізуватися достроково.

Всі чоловіки, які працюють на державній службі, в органах місцевого самоврядування та окремі категорії правоохоронців, повинні пройти військову підготовку. Судді матимуть бронь.

Виключення скандальних норм про блокування рахунків та введення санкцій проти ухилянтів.

На фронт попадуть ув’язнені. Буде пропрацьований механізм, через який залучатимуться бажаючі зеки, які відбувають покарання за не тяжкі злочини.

Щодо можливості мобілізації народних депутатів, про яку говорили окремі ЗМІ останніми днями - то її не буде. “Нардеп не може поєднувати дві роботи, тому для того, щоб його мобілізувати, то треба вносити зміни до Конституції. Під час воєнного стану це неможливо. Єдине, що можуть ввести, то це як і всім держслужбовцям - обов’язкову військову підготовку”, - пояснює один із народних депутатів на умовах анонімності.

Попередньо серед парламентарів обговорюється, що законопроект начебто буде зареєстрований найближчим часом і вже наступного тижня буде проголосований у першому читанні.

Але чи реально це?

Народний депутат з фракції “Голос”, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у коментарі ТСН.ua повідомив, що наразі парламентарі не бачили жодного оновленого законопроекту про мобілізацію.

“Для того, щоб коментувати, що теоретично буде в майбутньому законопроекті про мобілізацію, повинно бути мінімум дві складові. Перша - текст майбутнього законопроекту має бути на руках хоч у когось. Друга - у влади має бути план загалом вносити новий текст на заміну. Поки що, за моєю інформацією, ні першого, ні другого немає”, - підкреслив Железняк.

Загалом перепитії навколо законопроекту про мобілізацію/демобілізацію наводять на інше важливе питання - а чи варто загалом вносити зміни до чинного законодавства? Можливо краще навпаки - покращити матеріальне забезпечення військових, збільшити їм зарплатню у кілька разів, збільшити перелік пільг, закріпивши це на рівні законодавства.

Але схоже нагальне питання кадрового забезпечення ЗСУ найближчим часом просто зависне у повітрі.