Без черг та втрати часу: у Міноборони пояснили як отримати відстрочку через "Резерв+"

Завдяки відповідній функції у застосунку не потрібно буде стояти у чергах та витрачати свій час.

У мобільному застосунку "Резерв+" військовозобов’язані українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Кожен зможе це зробити у декілька кліків, про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Як зауважила посадовиця, ця функція поліпшить життя громадян. Вона фактично призведе до того, що українці не потребуватимуть офлайн візиту. Їм не потрібно буде стояти в чергах та витрачати свій час.

"Оскільки людям буде дана можливість зайти в декілька кліків в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо інформація про цей статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка відвантажується прямо в застосунок, в електронний військово-обліковий документ", - пояснила Черногоренко.

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Електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку "Резерв+" вже у листопаді. Однак, на початку вони будуть доступні не для всіх.

Першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Пізніше сервіс буде доступний для багатодітних батьків.

У Міністерстві оборони зазначили, що сервіс електронних відстрочок уже реалізували, зараз його активно тестують.

Нагадаємо, у Київському ТЦК розповіли, що кількість добровольців, які мають бажання вступити до лав ЗСУ та Сил оборони, значно зменшилася.

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