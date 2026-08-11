Без черг і паперів: як абітурієнтам укласти договір про навчання онлайн за кілька кліків

Вступник / © ТСН

Реклама

Цього року вступники вперше можуть укласти договір про навчання дистанційно через електронний кабінет за допомогою «Дія.Підпису» або КЕП. Підтвердити місце навчання необхідно до 18:00 вівторка, 11 серпня, виконавши всі вимоги закладу освіти.

Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

Реклама

У Міносвіти зазначають, що 2026 року вступники вперше можуть укласти договір про навчання у закладах вищої освіти безпосередньо через електронний кабінет. Завдяки цьому підтвердити вибір університету чи іншого закладу та підписати договір можна дистанційно.

Реклама

Майже 86% вступників підтвердили вибір місця навчання за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). При цьому 56,8% договорів про навчання були підписані дистанційно.

Абітурієнти, чиї заяви мають статус «Рекомендовано до зарахування», але які ще не виконали всі передбачені вимоги, повинні до 18:00 11 серпня підтвердити вибір місця навчання та виконати умови закладу освіти для зарахування.

Як укласти договір про навчання в університеті онлайн?

Для підписання договору через електронний кабінет вступнику потрібно активувати «Дія.Підпис» у застосунку «Дія» або створити КЕП, зокрема через банківський застосунок.

Також необхідно перевірити наявність у даних вступника реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), або ідентифікаційного коду. Крім того, слід переконатися, що обраний заклад освіти підтримує дистанційне укладення договорів через електронний кабінет.

Реклама

РНОКПП зазвичай вказують під час реєстрації на НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ та інших вступних випробуваннях. Якщо цього номера немає в електронному кабінеті, потрібно звернутися до закладу освіти, щоб відповідні дані внесли до системи.

Інформацію про те, чи підтримує заклад укладення договору через електронний кабінет, можна знайти на сайті vstup.edbo.gov.ua в розділі «Конкурсні пропозиції».

Покрокова інструкція з підписання договору

Спочатку вступнику необхідно зайти до свого електронного кабінету та відкрити заяву зі статусом «Рекомендовано до зарахування». Поруч із нею потрібно натиснути «Інформація до зарахування».

Після цього слід підтвердити вибір місця навчання. Це є обов’язковою умовою перед укладенням договору.

Реклама

Далі навпроти розділу «Підписання договору про навчання» стануть доступними кнопки «Переглянути» та «Підписати». Спочатку потрібно відкрити документ і перевірити його умови, а також права та обов’язки сторін.

Якщо всі дані правильні, можна натиснути «Підписати». На наступному етапі договір потрібно підписати за допомогою КЕП або «Дія.Підпису».

Після успішного накладення електронного підпису інформація автоматично передається до закладу освіти. Подальші дії для оформлення зарахування вже здійснює сам заклад.

Що ще варто знати вступникам?

Договір про навчання підписує безпосередньо вступник незалежно від його віку. Підписи батьків чи опікунів не потрібні.

За бажанням договір можна оформити безпосередньо в закладі освіти — офлайн або дистанційно, якщо така можливість передбачена закладом.

Водночас підписання через електронний кабінет доступне тільки в тих закладах освіти, які погодилися використовувати цей спосіб.

Якщо навчальний заклад не підтримує електронне підписання договорів, у кабінеті з’явиться відповідне повідомлення. У такому разі вступнику необхідно зв’язатися із закладом та уточнити, як саме відбувається укладення договору.

Важливо, що підписати договір можна тільки після підтвердження вибору місця навчання.

Відео з інструкцією щодо підтвердження вибору місця навчання та укладення договору оприлюднено також на YouTube-каналі «ОсвітаВсім».

Терміни зарахування вступників до закладів вищої освіти

Зарахування вступників на бюджетні місця триватиме до 13 серпня включно. Після появи відповідного наказу статус заяви зміниться на «Включено до наказу».

Від 14 серпня вступники, які не підтвердили свій вибір або не отримали рекомендації на контракт під час автоматичного розподілу, зможуть отримувати рекомендації на вільні контрактні місця. Зарахування за такими заявами триватиме до 30 серпня.

До слова, вступна кампанія 2026 року продемонструвала зростання кількості заяв на 28%. Абітурієнти почали частіше обирати затребувані державою спеціальності: будівництво, машинобудування, робототехніку та енергетику. Лідерами за кількістю поданих заяв серед університетів стали КПІ ім. Ігоря Сікорського, КНУ ім. Тараса Шевченка та Державний торгівельно-економічний університет. Також високий попит спостерігається у закладах вищої освіти Івано-Франківська, Чернівців, Києва, Одеси та Луцька.

Новини партнерів