"Без цього не обійтися": Буданов повторив заклик до мобілізації

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про необхідність мобілізації в Україні.

В інтерв'ю Financial Times розвідник сказав, що "не можна навіть думати, що ми можемо обійтися без мобілізації".

Буданов зазначив, що українська армія має відчутний дефіцит людей, але й у Росії з цим проблеми. За його словами, Росія втрачає стільки ж чи навіть більше солдатів, ніж здатна мобілізувати.

Нагадаємо:

В Україні діє воєнний стан і триває мобілізація. Призову підлягають усі військовозобов’язані чоловіки (від 18 до 60 років), крім тих, хто має відстрочку або є непридатними до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії. За ухилення передбачено відповідальність: адміністративну та кримінальну.

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