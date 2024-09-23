Без "дідів" у війську?: ЗСУ ухвалили рішення про мобілізацію чоловіків 50-60 років

Чоловіки від 50 до 60 років, які наразі підлягають мобілізації, в подальшому можуть бути мобілізовані лише у разі розпорядження Генштабу щодо конкретної особи.

Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, відповідно до директиви Сухопутних військ, йдеться про мобілізацію чоловіків віком від 25 до 49 років. Чоловіки від 50 до 60 років, які наразі підлягають мобілізації, в подальшому можуть бути мобілізовані лише у разі розпорядження Генштабу щодо конкретної особи.

"Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генштабом. З вказування всіх даних. Яку треба цьому чоловіку предʼявити. Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється", - пояснив Гончаренко.

Раніше Олексій Гончаренко повідомив, що зупинився призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років.

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