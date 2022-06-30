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Без дієт та "їжі за двох": яким має бути харчування мами в період грудного вигодовування

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Без дієт та "їжі за двох": яким має бути харчування мами в період грудного вигодовування

Фото: pixabay.com

Їсти чи не їсти?

Українки вже сто разів, мабуть, чули, що дієта для мам не потрібна. І що коли годуєш груддю - можна  їсти все. Допоможіть іншим українкам поширити правильні знання, що полегшують період материнства для кожної мами.

  • Харчування мами в період лактації має бути різноманітним та збалансованим.
  • Не потрібно “сидіти” на дієтах. 
  • Не треба «їсти за двох» – норма калорій для мами, яка годує грудьми, на 330-400 кілокалорій на добу вище, ніж вона споживала до вагітності. 
  • Харчування матері не впливає на появу кольок, діареї чи закрепів у дитини. Виняток – якщо у дитини алергія на один із продуктів, який вживає мати.
  • Їжте новий продукт зранку в невеликій кількості, аби відстежити реакцію дитини. 
  • Якщо дитина почувається добре: немає висипів, болю чи здуття в животі перезбудження, поступово збільшуйте кількість обраного вами продукту.
  • Якщо у дитини з’явилися ознаки харчової алергії – відмовтеся від продукту на кілька тижнів і подивіться, чи зникнуть симптоми. 

Тому запишіть розмовне сторіз або створіть допис  про ваше харчування  у період грудного вигодовування у ваших соціальних мережах. Розкажіть про міфи грудного вигодовування, з якими вам довелось “зустрітись” під час власного досвіду грудного вигодовування та те, яким було ваше харчування. 

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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