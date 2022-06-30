Без дієт та "їжі за двох": яким має бути харчування мами в період грудного вигодовування

Їсти чи не їсти?
Українки вже сто разів, мабуть, чули, що дієта для мам не потрібна. І що коли годуєш груддю - можна їсти все. Допоможіть іншим українкам поширити правильні знання, що полегшують період материнства для кожної мами.
- Харчування мами в період лактації має бути різноманітним та збалансованим.
- Не потрібно “сидіти” на дієтах.
- Не треба «їсти за двох» – норма калорій для мами, яка годує грудьми, на 330-400 кілокалорій на добу вище, ніж вона споживала до вагітності.
- Харчування матері не впливає на появу кольок, діареї чи закрепів у дитини. Виняток – якщо у дитини алергія на один із продуктів, який вживає мати.
- Їжте новий продукт зранку в невеликій кількості, аби відстежити реакцію дитини.
- Якщо дитина почувається добре: немає висипів, болю чи здуття в животі перезбудження, поступово збільшуйте кількість обраного вами продукту.
- Якщо у дитини з’явилися ознаки харчової алергії – відмовтеся від продукту на кілька тижнів і подивіться, чи зникнуть симптоми.
Тому запишіть розмовне сторіз або створіть допис про ваше харчування у період грудного вигодовування у ваших соціальних мережах. Розкажіть про міфи грудного вигодовування, з якими вам довелось “зустрітись” під час власного досвіду грудного вигодовування та те, яким було ваше харчування.
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.
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