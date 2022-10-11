Без дощів та з температурою до +18: якою буде погода в Україні 12 жовтня

В Україні в середу буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря від +10 до +18 градусів.

У середу, 12 жовтня, погода в усіх областях України буде хмарною без істотних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях 3-8°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 10°; вдень 10-15°, на Закарпатті та у південній частині до 18°.

У Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

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Нагадаємо, Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у жовтні, у другий місяць осені. Експерти заявляють, що жовтень буде досить передбачуваним.