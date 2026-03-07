Без досвіду домашнього насильства та булінгу: в Україні запровадили вимоги для роботи у школах та дитсадках

Вчителька у класі / © Freepik

Реклама

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке має радикально змінити рівень безпеки в освітніх закладах. Відтепер перевірка кандидатів на роботу з дітьми стає жорсткою та обов’язковою: людей із «темним минулим» не допускатимуть до виховання та навчання учнів.

Відповідний механізм перевірки було затверджено 6 березня 2026 року. Як зазначають у Міністерстві освіти і науки, безпека дітей — абсолютний пріоритет, тому роботодавці в дитячих садках та школах більше не зможуть брати на роботу осіб, чия репутація викликає сумніви.

Кого не допустять до роботи?

За новим порядком, відмову у працевлаштуванні отримають кандидати, які мають:

Реклама

Судимість за скоєння кримінальних правопорушень (особливо за злочини проти дітей).

Адміністративні стягнення за домашнє насильство, булінг (цькування) або невиконання батьківських обов’язків (для закладів загальної середньої освіти).

Що тепер потрібно для працевлаштування?

Процедура оформлення документів для майбутніх працівників тепер має такий вигляд:

Для роботи в дошкільному закладі (садочок): обов’язково потрібно надати витяг із «Дії» про відсутність судимості. Для роботи в закладі загальної середньої освіти (школа): Витяг із «Дії» про відсутність судимості.

Довідка від Національної поліції України про відсутність фактів притягнення до відповідальності за булінг або жорстоке поводження з дітьми.

Чому це важливо?

В уряді наголошують, що запровадження такого порядку — це не бюрократична формальність, а спосіб очистити освітнє середовище від осіб, які можуть становити потенційну загрозу для дитини. Це також є виконанням міжнародних зобов’язань України, зокрема, положень Конвенції ООН про права дитини.

Ці кроки мають унеможливити потрапляння до колективів закладів освіти людей, чия попередня поведінка суперечить принципам педагогіки та безпечного середовища.

Раніше ми писали про те, що за чотири роки війни кількість дітей у Києві скоротилася на 36%, а контингент вихованців садочків зменшився на третину. Поки в одних районах черги зберігаються, на Печерську садочки вже стоять напівпорожніми, а частину закладів довелося тимчасово закрити.