Без досвіду у ВПК, але зі зв'язками: заступником очіоьника Мінстратегпрому призначено чиновника КМДА

Попри досить молодий вік – 33 роки, Ткаченко має серйозний стаж державної служби, який почався, коли йому було 22 роки.

Кабінет міністрів України призначив Тимура Ткаченка заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

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До призначення Тимур Ткаченко працював в районних столичних держадміністраціях та Київській міській держадміністрації, де в різні періоди відповідав за далекі від Мінстратегпрому сфери - від утримання підземних пішохідних переходів до розвитку пляжів у Києві. Ткаченко має багату чиновницьку біографію, але саме ці віхи біографії він сам позначив на своїй сторінці у Facebook.

Попри досить молодий вік – 33 роки, Ткаченко має серйозний стаж державної служби, який почався, коли Ткаченку було 22 роки.

Кар'єрні сходи Тимура Ткаченка

У відкритих джерелах можна знайти такі подробиці чиновницької кар'єри Ткаченка, які вказують на його належність до партії Віталія Кличка "Удар", зв'язки із заступником глави Офісу президента Олексієм Кулебою, а також зв'язки з новим главою НАБУ Семеном Кривоносом.

Як пише "Європейська правда", коли у 2021 році Кулеба був підвищений з посади очільника департаменту до заступника голови КМДА, підрозділ очолив перший заступник Тимур Ткаченко.

Під час призначення в 2021 році директором Департаменту міського благоустрою КМДА Ткаченко на своїй сторінці у Facebook подякував за довіру особисто голові КМДА Віталію Кличку та першому заступнику з питань здійснення самоврядних повноважень, яким на той час був нинішній заступник глави ОП Олексію Кулебі.

За даними Bihus.info, департамент Кулеби був "єдиний, який обминув обшуків поліції та ДБР під час протистояння Віталія Кличка та Офісу президента за контроль над столицею".

Також Ткаченка пов'язували з ТОВ "Аспер Естейд". Зокрема, у березні 2023 року ЗМІ називали Ткаченка засновником цієї компанії. Водночас кінцевим бенефіціаром компанії по сьогоднішній день залишається заступник глави ОП Олексій Кулеба.

Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Нацгвардії бойового офіцера, Героя України полковника Олександра Півненка.

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