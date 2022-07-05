Без дозволу військкомату з регіону зась: у Генштабі підтвердили заборону виїзду військовозобов'язаних за межі місця проживання

Без дозволу військкомату з регіону зась: у Генштабі підтвердили заборону виїзду військовозобов'язаних за межі місця проживання

Відтепер українці, які перебувають на обліку в терцентрах комплектування та соціальної підтримки не мають права залишати регіон проживання без спецдозволу.

Він видається строком на 30 діб залежно від категорії військовозобов'язаного.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі звернулися з проханням з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація, в Україні можуть заборонити віськовозобов'язаним залишати місце проживання без дозволу.

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