Атака РФ по Україні: без електропостачання понад мільйон абонентів, 5 людей поранені

Відключення світла / © iStock

Реклама

Цієї ночі окупанти завдали масованих ударів по українській енергетиці, залишивши без електропостачання понад мільйон абонентів.

Про це повідомив керівник Національної поліції України Ігор Кліменко у Telegram.

За словами Кліменка, ракети та дрони противника були спрямовані на п’ять регіонів: Дніпропетровську, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську та Чернігівську області. Внаслідок атак щонайменше п’ятеро людей отримали поранення, на щастя, загиблих немає.

Реклама

Протягом ночі та ранку у країні працював Координаційний штаб для оперативного реагування на наслідки ударів. Систематично керівництво штабу доповідало Президенту та Премʼєр-міністерці про ситуацію.

Затверджені напередодні алгоритми реагування на надзвичайні ситуації дозволили швидше організувати дії рятувальників та енергетиків: оптимізувати залучення сил, пришвидшити гасіння пожеж та мінімізувати наслідки атак. Кожен, від співробітників на місцях обстрілів до керівництва органів, знає свої завдання.

Станом на ранок рятувальники вже ліквідували 14 пожеж, ще дві перебувають у процесі гасіння. Найскладніша ситуація з електропостачанням наразі на Одещині та Миколаївщині.

Через загрозу повторних ударів у деяких регіонах рятувальники тимчасово припиняли гасіння вогню. Для безпеки особового складу застосовують дистанційне гасіння за допомогою роботизованої техніки та піноутворювачів.

Реклама

Кліменко подякував поліцейським, рятувальникам, військовим Нацгвардії, енергетикам та комунальним службам за роботу в надзвичайних умовах. «У часи російського терору ви даєте людям надію на світло», — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія всю ніч гатила дронами та ракетами по Україні, також повідомляли про наслідки.