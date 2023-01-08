Без газу і під постійними обстрілами: як виживає прикордонний Вовчанськ на Харківщині

Місто Вовчанськ Харківської області, яке розташоване лише за 5 км від кордону з РФ, постійно потерпає від ворожих обстрілів.

Як виживає Вовчанськ, повідомляє FREEДОМ.

Від початку повномасштабного вторгнення і до 11 вересня населений пункт перебував під окупацією. Росіяни посилили обстріли після звільнення Вовчанська українськими військами.

"По місту постійно ведуться обстріли з боку РФ. Ми знаємо, що тут кордон за 3-4 км від нас, і будь-коли можуть бути обстріли. Вони ведуть вогонь і о 6-й ранку, і о 12-й дні, і вночі — обстріли непередбачувані", — розповів начальник сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 1 міста Вовчанськ Олексій Харківський.

Зазначається, що Вовчанськ – єдиний населений пункт України, до якого газ йшов безпосередньо з Росії. Від кінця жовтня місто живе без газопостачання. Люди намагаються зігріти оселі електричними обігірівачами, проте росіяни навмисне гатять по лінії електропередач.

"Сьогодні електрика — це єдине, що зігріває людей. На жаль, світло теж буває не завжди. Але наші монтери постійно ремонтують. Ми отримуємо світло, коли це можливо. Ті, хто живе у багатоповерхівках, дуже мерзнуть: там температура, може, плюс 5 від сили. І електричних обігрівачів катастрофічно не вистачає. Вони дуже потрібні, оскільки грітися немає чим", — розповіла мешканка Вовчанська, волонтерка Жанна Писаренко.

Місцеві встановлюють у домівках буржуйки, проте діставати дрова для них дуже непросто. Навколо Вовчанська окупанти замінували ліси, коли тікали. Дрова та гуманітарку привозять волонтери.

Завідувача відділенням Вовчанської лікарні Віктора Черниша росіяни під час окупації игнали з роботи, бо він відмовився писати "заяву" на роботу за російськими правилами. За його словами, загарбники розстрілювали мирних мешканців цілими родинами. Так, одного разу, на початку окупації до реанімації привезли одразу п’ятьох людей.

“Там було двоє чоловіків та три жінки. З цих жінок одна — 16-річна дівчинка. Їх усіх обстріляли російські солдати. Вони проїжджали повз танк, і у дитини було кульове поранення голови. У всіх були кульові поранення. Ми їх прооперували. Ніхто не помер. Дитину прооперував наш харківський нейрохірург. Він живе у нас у Вовчанському районі”, — згадує Черниш.

Наразі у Вовчанську залишаються близько 4 тис. людей, хоча до повномасштабного вторгнення у місті проживали близько 17 тис. населення.

Нагадаємо, що 31 грудня вороги завдавали ударів по мирному населенню міст і сіл Харківщини з мінометів та артилерії. Зокрема, під вогнем були Куп'янськ і Вовчанськ.

Минулої ночі, 7 січня, росіяни завдали два ракетних удари по місту Мерефа Харківського району. Є жертва серед цивільного населення.

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