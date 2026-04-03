"Без грошей не приходьте": на Київщині та Одещині лікарі змушували пацієнтів платити за безкоштовні операції

Поліція у лікарні / © Facebook Сергій Болвінов

Реклама

Поліція розслідує серію зухвалих афер у медичній сфері, де лікарі вимагали гроші за послуги, що фінансуються програмою медичних гарантій.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Сергій Болвінов у Facebook.

Схему вдалося викрити завдяки 81-річній Тамарі Андріївні з Білої Церкви. Жінка звернулася до Білоцерківської міської лікарні №1, щоб прооперувати катаракту. У кабінеті лікаря їй заявили: «Без грошей можете не приходити» — і виставили рахунок у 24 700 гривень.

Реклама

«Ані платити, ані відмовлятися від операції ця жінка не стала. Натомість зробила так, що про стиль роботи медиків з КНП „Білоцерківська міська лікарня №1“ дізналися і урядовці, і поліція. Вона звернулася до гарячої лінії НСЗУ, далі розповіла про ситуацію представникам Міністерства охорони здоров’я. Там, своєю чергою, підняли звіти, провели аудит і виявили: лікарня регулярно отримувала гроші від держави за кожного пацієнта з катарактою. І на всі витратні матеріали, і на зарплату медикам, і на інтраокулярні лінзи. Це так звані „штучні кришталики“, які встановлюють під час операції», — розповів Болвінов.

З’ясувалося, що жодного такого кришталика лікарня не закупила. Натомість медики обманювали пацієнтів — казали, що цих лінз немає, або вони є, але дуже поганої якості. І змушували людей купувати все за власні гроші. Щобільше, свідомо відправляли їх до «потрібних» ФОПів і компаній.

Після операцій у системі eHealth з’являлися записи, що всі послуги за пакетом «Операції на кришталику. Висока складність» надані в повному обсязі. Так Білоцерківська міська лікарня №1 безпідставно отримала від НСЗУ понад 2,5 мільйона гривень.

Вже під час розслідування цієї справи поліція отримала від прокуратури ще одну — аналогічну аферу, але вже на 3,5 мільйона гривень, яку провернули лікарі в Одеській обласній клінічній лікарні.

Реклама

Слідчі провели обшуки в лікарнях, за місцями проживання фігурантів. Вилучили документи, комп’ютери, телефони, підтвердження продажу лінз пацієнтам і подальшого оформлення «безплатних» операцій.

Керівник Білоцерківської міської лікарні №1 та колишня завідувачка офтальмологічного відділення отримали підозри, суд обрав запобіжні заходи. Колишньому в.о. генерального директора КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» також повідомили про підозру.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області, усі 2,5 мільйона гривень збитків у білоцерківському епізоді вже повернуті державі. Робота щодо одеського напрямку триває.

Поліція вивчає медичну документацію / © Facebook Сергій Болвінов

«Та найголовніше — у таку саму ситуацію потрапляли люди по всій Україні. Вони приходили до медиків лікувати зір, а замість цього ставали жертвами обману. Зараз у нашому полі зору щонайменше десять лікарень. Днями викрили ідентичну схему у КП „Полтавська обласна клінічна лікарня ім. Скліфосовського“, вже маємо трьох підозрюваних. Це головний лікар та двоє офтальмологів, зараз вони під домашнім арештом», — написав він.

Реклама

Слідчий також надав алгоритм дій у подібній ситуації:

Отримайте електронне направлення у сімейного лікаря. Зверніться до будь-якого закладу (навіть приватного), що має контракт з НСЗУ. У разі вимагання грошей — телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ або до поліції.

«Тому хочу наголосити — будьте як Тамара Андріївна. Досліджуйте питання, особливо коли воно стосується вашого здоров’я. Наразі в Україні діє „Програма медичних гарантій“, за якою пацієнти з катарактою отримують повний пакет послуг БЕЗОПЛАТНО. Для цього потрібно піти до сімейного лікаря, отримати електронне направлення та звернутися до будь-якого медичного закладу, який має контракт з НСЗУ, навіть до приватного», — підсумував Сергій Болвінов.

