ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2718
Час на прочитання
3 хв

"Без грошей не приходьте": на Київщині та Одещині лікарі змушували пацієнтів платити за безкоштовні операції

Медики змушували пацієнтів купувати матеріали для лікування катаракти, які держава вже оплатила: загальна сума збитків лише у двох лікарнях сягнула 6 мільйонів гривень.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Поліція у лікарні / © Facebook Сергій Болвінов

Поліція розслідує серію зухвалих афер у медичній сфері, де лікарі вимагали гроші за послуги, що фінансуються програмою медичних гарантій.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Сергій Болвінов у Facebook.

Схему вдалося викрити завдяки 81-річній Тамарі Андріївні з Білої Церкви. Жінка звернулася до Білоцерківської міської лікарні №1, щоб прооперувати катаракту. У кабінеті лікаря їй заявили: «Без грошей можете не приходити» — і виставили рахунок у 24 700 гривень.

«Ані платити, ані відмовлятися від операції ця жінка не стала. Натомість зробила так, що про стиль роботи медиків з КНП „Білоцерківська міська лікарня №1“ дізналися і урядовці, і поліція. Вона звернулася до гарячої лінії НСЗУ, далі розповіла про ситуацію представникам Міністерства охорони здоров’я. Там, своєю чергою, підняли звіти, провели аудит і виявили: лікарня регулярно отримувала гроші від держави за кожного пацієнта з катарактою. І на всі витратні матеріали, і на зарплату медикам, і на інтраокулярні лінзи. Це так звані „штучні кришталики“, які встановлюють під час операції», — розповів Болвінов.

З’ясувалося, що жодного такого кришталика лікарня не закупила. Натомість медики обманювали пацієнтів — казали, що цих лінз немає, або вони є, але дуже поганої якості. І змушували людей купувати все за власні гроші. Щобільше, свідомо відправляли їх до «потрібних» ФОПів і компаній.

Після операцій у системі eHealth з’являлися записи, що всі послуги за пакетом «Операції на кришталику. Висока складність» надані в повному обсязі. Так Білоцерківська міська лікарня №1 безпідставно отримала від НСЗУ понад 2,5 мільйона гривень.

Вже під час розслідування цієї справи поліція отримала від прокуратури ще одну — аналогічну аферу, але вже на 3,5 мільйона гривень, яку провернули лікарі в Одеській обласній клінічній лікарні.

Слідчі провели обшуки в лікарнях, за місцями проживання фігурантів. Вилучили документи, комп’ютери, телефони, підтвердження продажу лінз пацієнтам і подальшого оформлення «безплатних» операцій.

Керівник Білоцерківської міської лікарні №1 та колишня завідувачка офтальмологічного відділення отримали підозри, суд обрав запобіжні заходи. Колишньому в.о. генерального директора КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» також повідомили про підозру.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області, усі 2,5 мільйона гривень збитків у білоцерківському епізоді вже повернуті державі. Робота щодо одеського напрямку триває.

Поліція вивчає медичну документацію / © Facebook Сергій Болвінов

«Та найголовніше — у таку саму ситуацію потрапляли люди по всій Україні. Вони приходили до медиків лікувати зір, а замість цього ставали жертвами обману. Зараз у нашому полі зору щонайменше десять лікарень. Днями викрили ідентичну схему у КП „Полтавська обласна клінічна лікарня ім. Скліфосовського“, вже маємо трьох підозрюваних. Це головний лікар та двоє офтальмологів, зараз вони під домашнім арештом», — написав він.

Слідчий також надав алгоритм дій у подібній ситуації:

  1. Отримайте електронне направлення у сімейного лікаря.

  2. Зверніться до будь-якого закладу (навіть приватного), що має контракт з НСЗУ.

  3. У разі вимагання грошей — телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ або до поліції.

«Тому хочу наголосити — будьте як Тамара Андріївна. Досліджуйте питання, особливо коли воно стосується вашого здоров’я. Наразі в Україні діє „Програма медичних гарантій“, за якою пацієнти з катарактою отримують повний пакет послуг БЕЗОПЛАТНО. Для цього потрібно піти до сімейного лікаря, отримати електронне направлення та звернутися до будь-якого медичного закладу, який має контракт з НСЗУ, навіть до приватного», — підсумував Сергій Болвінов.

Нагадаємо, на Вінниччині викрито лікарів — матір і сина, які вимагали хабарі за оформлення інвалідності. Скандал з вінницькими лікарями-хабарниками, здавалося б, пересічна корупційна справа, яких, на жаль, в Україні зараз чимало. Проте у Мережі звернули увагу на шокувальні фото під час обушуків. Правоохоронці вилучили таку кількість доларів, що встелили ними все ліжко і підлогу кімнати.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie