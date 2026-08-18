Без кадрових рішень: чому Рада не розглядає призначення очільників МЗС та Міноборони

Руслан Стефанчук / © Верховна Рада України

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Верховна Рада станом на 18 серпня не отримала від президента подань щодо призначення керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.

Про це під час засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання народного депутата Дмитра Костюка, передає Суспільне.

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Костюк запитав, чи вносив президент Володимир Зеленський до парламенту подання про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони, а Андрія Сибіги — міністра закордонних справ.

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«Станом на зараз подання на призначення міністрів оборони та закордонних справ до Ради не надходили», — відповів Стефанчук.

Відповідно, Верховна Рада наразі не може перейти до розгляду призначень на ці посади, оскільки відповідні кандидатури президент ще не вніс до парламенту.

Нагадаємо, Верховна Рада 14 липня звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністерки, яку вона посіла торік 17 липня.

Також Михайло Федоров, який керував Міноборони останні пів року, пішов у відставку 15 липня. Після цього він різко розкритикував Олександра Сирського та підтвердив, що вимагав його звільнення з посади головнокомандувача.

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17 липня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабміну на чолі з Сергієм Корецьким.

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