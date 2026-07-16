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Без ключових міністрів до кінця літа: нардеп розкрив, хто керуватиме Міноборони та МЗС
Після перестановок в уряді та відтермінування нових призначень міністрів оборони та закордонних справ України у відомствах призначили тимчасових виконувачів обов’язків.
Після відставки уряду Юлії Свириденко та скасування голосування за нових очільників Міноборони та МЗС українське оборонне відомство отримало тимчасового нового керівника, а в МЗС знайшли спосіб обійти кадрові незручності.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Що відомо про Олексія Вискуба
Обов’язки міністра оборони України тимчасово виконуватиме перший заступник ексміністра оборони Михайла Федорова — Олексій Вискуб. До свого переходу в оборонне відомство Вискуб обіймав посаду першого заступника міністра цифрової трансформації. На цьому місці він фактично був правою рукою Михайла Федорова та відповідав за масштабний розвиток застосунку «Дія», запуск державних сервісів і спрощення бюрократичних процедур.
Із початком повномасштабного російського вторгнення посадовець зосередився на впровадженні надважливих військових інновацій. У команді міністерства він безпосередньо курував успішні проєкти «Армія дронів», «Лінія дронів» та «Армія дронів.Бонус». Також він займався створенням спеціальних дроново-штурмових полків і розвитком «малої» протиповітряної оборони.
Ситуація з очільником МЗС
Що стосується Міністерства закордонних справ, то його й надалі очолюватиме Андрій Сибіга у статусі виконувача обов’язків. За словами парламентаря, щодо цієї дипломатичної посади немає жодної політичної інтриги чи несподіванок.
«Його зараз призначать урядом відповідно виконувачем обов’язків. В.о. Міноборони зараз не визначений, і я думаю, що зараз це рішення не будуть ухвалювати», — пояснив ситуацію з призначеннями Ярослав Железняк.
Нагадаємо, станом на зараз в Україні немає чинних міністра закордонних справ, міністра оборони, голови СБУ, голови зовнішньої розвідки. Замість них є тільки виконувачі обов’язків.