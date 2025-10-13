Без компромісів: яке покарання генпрокурор вимагає для ґвалтівників і вбивць дітей

Дитина

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко виступив із ініціативою посилити кримінальну відповідальність за вбивства та сексуальні злочини проти дітей, запропонувавши встановити за них безальтернативне довічне позбавлення волі.

Про це він написав у Telegram.

«За злочини особливої тяжкості проти дітей — тільки довічне позбавлення волі. Без компромісів», — заявив Кравченко.

За його словами, до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вже направлено відповідне звернення з пропозицією змін до законодавства.

«Сьогодні я звернувся до комітету Верховної Ради з пропозицією посилити кримінальну відповідальність для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей. І я маю надію, що народні депутати підтримають нашу ініціативу», — зазначив генпрокурор.

Кравченко наголосив, що чинне законодавство передбачає за вбивство дитини максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, а також можливість дострокового звільнення.

«На моє переконання, це несправедливо. Чи може хоч якийсь вирок бути справедливим, коли відібрали життя дитини, її право рости й досягати чогось у житті? Ми ніколи не дізнаємось, ким би могли стати ці діти — футболістами, вченими, водіями чи правоохоронцями. Країна втратила частину свого майбутнього», — наголосив він.

Генпрокурор підкреслив, що пропозиція Офісу Генерального прокурора передбачає «максимально справедливий вирок — безальтернативне пожиттєве ув’язнення».

«Йдеться не про суворість, а про справедливість і безпеку. Коли злочинець буде знати, що за подібне діяння він ніколи не вийде на волю, це стане стримуючим фактором», — підкреслив Кравченко.

Він також повідомив, що прокурори вже відстояли низку вироків із довічним позбавленням волі у справах про вбивства та злочини проти дітей.

Зокрема

у Києві за вбивство Максима Матерухіна, скоєне на фунікулері, суд призначив довічне позбавлення волі;

у Харкові прокурори довели вину 41-річного чоловіка у зґвалтуванні малолітньої дитини — вирок довічний;

у Дніпрі 44-річний чоловік отримав довічне ув’язнення за зґвалтування трьох дітей, а ще один злочинець — за вбивство неповнолітньої та сексуальне насильство.

«Я особисто долучився до справи про вбивство Максима Матерухіна як державний обвинувач. Я бачив очі вбивці — жодного жалю, лише зверхність і віру у безкарність. І бачив очі батьків — біль, жаль і зневіру. Ми домоглися максимально наближеного до справедливості вироку — довічного позбавлення волі», — розповів він.

За словами Кравченка, статистика злочинів проти дітей залишається тривожною: за останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних убивств, а 531 дитина — постраждала від сексуального насильства, з них 360 — молодші 14 років.

«Кожен із цих випадків — це трагедія і невимовний біль. Це голос батьків і дітей, які просять про захист. Справедливість має бути жорсткою, а покарання — співмірним злочину. Прошу народних депутатів підтримати ініціативу Офісу Генерального прокурора і внести зміни до законодавства України», — наголосив Руслан Кравченко.

«Вбивця чи ґвалтівник більше не повинен розраховувати на поблажки чи прогалини закону», — підсумував Генеральний прокурор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Вінниччині 57-річному чоловікові повідомлено про підозру у багаторазовому зґвалтуванні його малолітньої онуки.