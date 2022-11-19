Без конденсату на вікнах та плісняви: потрібен всього лише один простий продукт

В холодну пору року на вікнах часто з'являється конденсат, який стає причиною плісняви. Як позбутися цієї проблеми? Щоб грибок не розрісся по всій оселі, вам потрібен всього лише один продукт. Який саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.

У виданні Express поділилися простим та ефективним лайфгаком, як позбутися конденсату та плісняви на вікнах. Вам не доведеться більше використовувати дорогі і не завжди корисні для здоров'я хімічні засоби. Вам знадобиться всього лише один продукт, який є на кожній кухні — сіль.

Сіль для запобігання грибку і накопичення конденсату на підвіконні можна використовувати декількома способами. Можна просто поставити біля вікна тарілку з сіллю. Вона буде вбирати в себе зайву вологу. Але для кращого ефекту зробіть саморобний "осушувач" — в велику властикову ємність насипте якомога більше солі.

Якщо через кілька днів сіль ввібрала в себе багато вологи і затверділа — не поспішайте її викидати. Просто помістіть продукт в мікрохвильову піч на кілька хвилин і його можна буде використовувати повторно.

Здавна відома властивість солі поглинати вологу та зневоднювати. А тому завдяки цьому бюджетному засобу ви зможете позбутися зайвої вологи в приміщенні, особливо на підвіконні.