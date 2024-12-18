"Без любові до глядачів не було б наших трюків", — ілюзіоністи брати Томашевські про магію та плани зібрати одразу три Палаци Спорту

28 грудня о 18:00 та 29 грудня о 13:00 і 16:00 у Києві відбудеться одразу три магічні шоу від талановитих українських ілюзіоністів — братів Томашевських з Magic Brothers, що вже давно стали справжньою YouTube-сенсацією.

Шоу-казка "Королі Магії рятують Новий рік" — це масштабний і повністю авторський проєкт, створений українськими талантами. Ілюзіоністи з Magic Brothers брати Томашевські разом зі Святим Миколаєм протистоятимуть підступному лиходію й рятуватимуть новорічне диво. У боротьбі зі злом Королі Магії вдадуться до видовищних фокусів і чар, які не залишать байдужим жодну дитину або дорослого, до яскравих циркових номерів з елементами повітряної гімнастики, майстерної ілюзії, оригінальної хореографії, гумору й підкорять стихію вогню. Більше про створення великого шоу й підготовку до "збирання Палаців Спорту" — далі в матеріалі.

Про шоу

Що надихнуло вас створити новорічне шоу? В чому його унікальність?

Дмитро: Я батько двох дітей. Пам'ятаю, як жахався тих радянських наративів, коли хотів повести їх на новорічну виставу. Такі типові "ялинки" мене травмували ще в дитинстві, адже нас з Артуром щороку тягнули на подібне "свято". Звісно, навіть язик не повертається назвати це словом "шоу". Це неймовірний жах. Я не жартую! У мене навіть була невеличка фобія щодо Діда Мороза. Мені казали, що раз на рік у дім приходить якийсь дід, а всі навколо жартували, що в нього червоний ніс, бо він п'яний. Пояснювали, що навідується тільки вночі, щоб ніхто його не бачив, і залишає сліди на вікнах…

Ілюзіоністи брати Томашевські

Хочу, щоб мої діти, як і малеча всієї країни, бачили якісні шоу сучасного європейського рівня. Вони мають запам'ятати саме такі вистави, особливо зараз, коли потрібно показати, наскільки українці талановиті, й максимально відрізати минуле. Дітлахи потребують якісної казки з правильними моральними принципами, які й відтворені в шоу "Королі Магії рятують Новий рік". Там у нас буде Святий Миколай, справжнє диво, казка, магія, а не те страхіття, яке пропонувалося раніше. Пишаюся тим, що навіть у такі темні часи маю можливість повністю змінити майбутнє для своїх дітей.

Які нові ілюзії та трюки глядачі побачать 28 та 29 грудня у Палаці Спорту?

Шоу "Королі Магії рятують Новий рік", створене торік у Bel étage, суттєво відрізняється від того, що глядачі побачать у Палаці Спорту. Ми представимо повністю нові ілюзії. Також буде більше циркових номерів. На сцені побільшає артистів, з'являться несподівані сюжетні повороти. Кожна ілюзія — авторська. Вона може не тільки привернути увагу в Україні, а й зацікавити весь світ ілюзійного мистецтва. Глядачі побачать масштабніше шоу тривалістю півтори години.

Як готувалися до такої грандіозної вистави в одній з найбільших локацій столиці?

До роботи над цією подією було залучено понад 100 справжніх майстрів своєї справи. Серед них — фронтмен гурту "Авіатори" Дмитро Тодорюк, режисер нашого шоу. Неймовірну хореографію нам подарує заслужений діяч естрадного мистецтва України Олексій Пастухов. Художник-костюмер шоу — Дмитро Курята, який створював костюми для "Київ Модерн-балету", працював на Євробаченні та в інших масштабних проєктах.

Ілюзіоністи брати Томашевські

Продюсером шоу "Королі Магії рятують Новий рік" є Михайло Ясинський, відомий своєю співпрацею з Олею Поляковою, Максом Барських, Jerry Heil, Tayanna, Аланом Бадоєвим, який створив багато крутих шоу, які завжди вирізнялися своєю унікальністю, масштабністю та феєричністю.

І це тільки декілька відомих імен з нашої команди. Ми вибрали найкращих фахівців України й створили разом з ними це грандіозне, по-справжньому європейське шоу.

Чому на роль Святого Миколая вибрали саме Юрія Годо? Як співпраця з ним вплинула на шоу?

Ми шукали найкращого Миколая в країні. З'ясувалося, що найкращий Миколай — це номінант на премію "Ґреммі" Юрій Годо. Це настільки неймовірні, незабутні емоції, що не поділитися ними з іншими — просто злочин.

Про магію та ілюзії

Чи є трюк, який ви мрієте виконати, але поки що не змогли?

Мріємо перейти Дніпро і навіть вже готуємося до цього трюку!

Як вдалося втілити ілюзії, що демонстрував сам Девід Копперфілд? Які з них можна буде побачити на шоу?

На вас справді чекають фокуси, які показував сам Девід Копперфілд. На деякі з них ми навіть купували й отримали ліцензію, щоб виступати з ними не тільки в Україні, а й по всьому світу. Тут ми не чинили, як більшість ілюзіоністів, які купують китайські підробки та працюють без ліцензії. Ми цінуємо спільноту ілюзіоністів та внесок майстрів у наше мистецтво. На шоу ви станете свідком справжньої трансформації та левітації, побачите прояви телепортації!

Розкажіть про процес створення авторських ілюзій спеціально для шоу "Королі Магії рятують Новий рік".

Насправді можна сказати, що підготовка тривала протягом всього життя, адже багато що вдосконалювалося роками. Особливу увагу ми приділили музичному супроводу. Всі треки розроблені саме під шоу, щоб зробити акценти й забезпечити неймовірну магічну атмосферу. Також ми маємо власну піротехніку, що дозволяє демонструвати спецефекти світового рівня і навіть більше.

Шоу має багато електронних моментів, які створювалися саме під фокуси. Хоча були невдалі прототипи, ми вдосконалювалися протягом року й усе вдалося. Нові номери створювалися навіть в останні моменти. Це по-справжньому магічний процес! Ми дуже хотіли виправдати сподівання глядача й представити справді найголовнішу подію цього року у Палаці спорту. Зробити кожну ілюзію так охайно та сценічно, щоб глядач одразу це відчув і поринув у світ магії.

Як змінилася ваша творчість від моменту заснування Magic Brothers?

Ми змогли втілити свою мрію. Завдяки живим виступам стали ближчими до глядачів, і такий обмін енергіями надзвичайно надихає.

Про залаштунки

Що надихає вас на пошук нових ідей?

Любов до глядачів. Без них не було б і наших трюків.

Розкажіть про підготовку шоу. Скільки часу займають репетиції?

Репетиції — завжди дуже об'ємний процес, де ти проходиш через всі етапи, які відбуваються на сцені та поза нею. У нашому шоу беруть участь артисти оригінального жанру: професійні хореографи, майстер Діабло — єдиний в Україні, хто встановив рекорд з жонглювання, а ще повітряний гімнаст, вокалісти. Словом, усе побачите в Палаці Спорту.

Що найскладніше в роботі ілюзіоніста на такій великій сцені?

Стабільність трюків. Кожен номер — це завжди відповідальність, яка розділяється між ілюзіоністом та глядачами. Тому ніколи не можна бути впевненим на всі 100% у результаті, саме цим і відрізняється професійний ілюзіоніст від непрофесійного. Але справжній майстер завжди знайде рішення, щоб здивувати глядача.

Як ви досягли такого рівня синхронності та злагодженості у своїх номерах?

Розкриємо секрет: тут спрацювала генетика. Ми ж рідні брати!

Для глядачів

Що б ви сказали тим, хто ніколи не був на магічному шоу? Чому варто відвідати вашу виставу?

Після цієї вистави ніхто з глядачів не лишиться байдужим. Тому що магія не потребує перекладу, її розуміють як діти, так і дорослі.

Який момент шоу, на вашу думку, здивує глядачів найбільше?

Телепортація! За всю історію нашої країни її ще ніхто не робив.

Чи є можливість для глядачів стати частиною вашої магії на сцені?

Авжеж. Майже кожен трюк потребує безпосередньої участі глядачів. Буде створено 3D-ефект, а це означає, що людина, коли сидить у партері, побачить магію навколо себе. Все, що відбуватиметься на сцені, відчує кожен у залі. І це забезпечить реальну картинку магії.

Як вважаєте, чому магія настільки популярна навіть у цифрову еру?

Це єдиний у світі жанр, який навіть дорослого поверне у дитинство й подарує віру в Диво.

Чого ви очікуєте від зустрічі з глядачами на головній сцені країни?

Для нас будь-яка зустріч із глядачами — це дуже теплий момент. Тому наше головне завдання — подарувати людям теплі емоції, яких вони довго не зможуть забути.

Ілюзіоністи брати Томашевські

Придбати квитки на шоу, що відбудуться 28 грудня о 18:00 та 29 грудня о 13:00 і 16:00 в Києві можна ТУТ.

Партнери проєкту: 1+1 media та Київстар ТБ.

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