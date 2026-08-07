ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1286
Час на прочитання
2 хв

Без мами залишились троє дітей: Росія забрала життя працівниці "Укрзалізниці" під Києвом

Унаслідок ворожої ракетної атаки по станції «Квітнева» в Броварському районі загинули восьмеро людей, серед яких — працівниця «Укрзалізниці» Світлана Башловка, у якої залишилися чоловік та троє дітей.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Світлана Башловка

Світлана Башловка / © Укрзалізниця

У ніч проти 5 серпня внаслідок російської ракетної атаки по залізничній станції «Квітнева» у Броварському районі Київщини загинули восьмеро людей. Серед них — працівниця «Укрзалізниці» та мати трьох дітей Світлана Башловка.

Про це повідомляє «Залізна родина».

Світлана Василівна народилася 28 червня 1976 року в селі Кобижча Бобровицького району на Чернігівщині.

Жінка присвятила залізниці понад чотири роки життя. Свій шлях починала сигналістом третього розряду на станції «Дарниця». Потім працювала прибиральницею виробничих приміщень вокзалу станції «Київ-Пасажирський», а від травня 2026 року і до рокового дня працювала станційним робітником другого розряду станції «Ніжин».

Колеги знали її як щиру, добру, відповідальну й працьовиту людину, на яку завжди можна було покластися.

Для чоловіка та трьох дітей — двох синів і доньки — Світлана була серцем родини. Рідні назавжди запам’ятають її незрівнянну чуйність, турботу, доброзичливість та підтримку.

Світлана мріяла про мир в Україні, подорожі з родиною та щасливе майбутнє для своїх дітей.

5 серпня 2026 року життя Світлани трагічно обірвалося на платформі «Квітневе» Броварського району.

Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким.

Нагадаємо, в ніч проти 5 серпня війська РФ здійснили масовану атаку по Київській області. У кількох районах зафіксували влучання та значні руйнування.

Загалом в області пошкоджено 78 об’єктів. Серед них — 13 складських будівель, виробниче приміщення, чотири приватні будинки, тепличне господарство, а також 59 транспортних засобів. Зокрема, пошкоджено об’єкти «Епіцентру», «Сільпо» і Rozetka.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie