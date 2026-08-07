Без мами залишились троє дітей: Росія забрала життя працівниці "Укрзалізниці" під Києвом

Світлана Башловка / © Укрзалізниця

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У ніч проти 5 серпня внаслідок російської ракетної атаки по залізничній станції «Квітнева» у Броварському районі Київщини загинули восьмеро людей. Серед них — працівниця «Укрзалізниці» та мати трьох дітей Світлана Башловка.

Про це повідомляє «Залізна родина».

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Світлана Василівна народилася 28 червня 1976 року в селі Кобижча Бобровицького району на Чернігівщині.

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Жінка присвятила залізниці понад чотири роки життя. Свій шлях починала сигналістом третього розряду на станції «Дарниця». Потім працювала прибиральницею виробничих приміщень вокзалу станції «Київ-Пасажирський», а від травня 2026 року і до рокового дня працювала станційним робітником другого розряду станції «Ніжин».

Колеги знали її як щиру, добру, відповідальну й працьовиту людину, на яку завжди можна було покластися.

Для чоловіка та трьох дітей — двох синів і доньки — Світлана була серцем родини. Рідні назавжди запам’ятають її незрівнянну чуйність, турботу, доброзичливість та підтримку.

Світлана мріяла про мир в Україні, подорожі з родиною та щасливе майбутнє для своїх дітей.

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5 серпня 2026 року життя Світлани трагічно обірвалося на платформі «Квітневе» Броварського району.

Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким.

Нагадаємо, в ніч проти 5 серпня війська РФ здійснили масовану атаку по Київській області. У кількох районах зафіксували влучання та значні руйнування.

Дата публікації 13:09, 05.08.26 Кількість переглядів 214 Кривавий удар під Броварами: люди загинули, очікуючи на потяг - кадри

Загалом в області пошкоджено 78 об’єктів. Серед них — 13 складських будівель, виробниче приміщення, чотири приватні будинки, тепличне господарство, а також 59 транспортних засобів. Зокрема, пошкоджено об’єкти «Епіцентру», «Сільпо» і Rozetka.

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