Марина Мойченко загинула у Вишневому

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Вдень 22 листопада російські окупанти завдали удару по супермаркету Novus у Вишневому Київської області. Внаслідок атаки загинула Марина Леонідівна Мойченко, вчителька 2-Д класу Вишнівського академічного ліцею «Основа», мама двох дітей.

Про це повідомив депутат Вишневої міської ради Сергій Гулієв.

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«Вона навчала дітей, дарувала їм знання, турботу й любов. Тепер її не дочекаються вдома рідні, а в школі маленькі учні… Невимовний біль. Щирі співчуття дітям, родині, близьким та всім, хто знав Марину Леонідівну. Світла і вічна пам’ять», — написав він.

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Росія атакувала Київщину дронами — головне

Росія завдала ударів по Київській області ударними безпілотниками 22 листопада. Внаслідок ворожого удару загинули люди, є поранені. Зокрема, ворог убив людину у Білоцерківському районі. Також були поранені. Також пошкоджено приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлю підприємства.

У Вишневому Київської області реактивний безпілотник «Герань-5» влучив у торговельний центр Novus. Внаслідок удару загинули троє людей, ще щонайменше 15 дістали поранення. Одна жінка загинула безпосередньо на місці влучання. Чоловік помер дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги, а ще одна жінка — вже в медичному закладі.

Кількість постраждалих, за попередніми даними, становить від 15 до 17 осіб. Серед них — двоє дітей. Зокрема, півторарічну дитину з пораненням спини госпіталізували до дитячої лікарні «Охматдит». Кілька поранених перебувають у важкому стані.

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