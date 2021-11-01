Без матері залишились 11 дітей: у Хмельницькому від коронавірусу померла вагітна жінка

У лікарні кажуть, що це перший випадок у них, коли внаслідок COVID-19 помирає жінка при надії.
У Хмельницькій інфекційні лікарні вперше зафіксували смерть вагітної жінки від ускладнень COVID-19. Без мами залишились 11 дітей.
Про це розповіла директорка Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна, інформує МТРК "Місто".
"Днями померла у нас вагітна жінка, яка є мамою 11 дітей", - сказала Оксана Піддубна.
Щодо померлих, то вік їхній переважно 60-70, проте фіксують летальні випадки й серед молоді.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, в Чернівецькій області від коронавірусу померла молода вагітна лікарка.