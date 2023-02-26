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Без матері залишились двоє дітей: у Коломиї Tesla на смерть збила волонтерку, її чоловік-військовий у реанімації

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Без матері залишились двоє дітей: у Коломиї Tesla на смерть збила волонтерку, її чоловік-військовий у реанімації

Фото: Волонтерський центр "Локомотив"

Поліція розслідує причини ДТП.

У Коломиї Івано-Франківської області водійка автомобіля Tesla на смерть збила жінку та травмувала чоловіка. Загиблою виявилась місцева волонтерка Юлія Піотровська, її чоловік-військовий у реанімації. 

Про це повідомляє "Волонтерський центр "Локомотив" та місцеві ЗМІ. 

За даними поліції, ДТП сталась через те, що водійка Tesla вчасно не загальмувала і автомобіль злетів зі сходової клітки, де перебували люди. 

На місці трагедії загинула 38-річна волонтерка Юлія Піотровська. Її 51-річний чоловік, який є військовослужбовцем, отримав травми та перебуває у реанімації. 

Фото: Волонтерський центр
Фото: Волонтерський центр "Локомотив"

Без матері залишились двоє дітей. 

Нагадаємо, через смертельну ДТП у Коломиї поліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство. 

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Дата публікації
Перегляди
309
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