Без матері залишилося трое дітей: в результаті смертельної ДТП на Волині загинула молода жінка

Водій, який збив жінку, також загинув.
У суботу, 16 жовтня, внаслідок аварії у Володимирі-Волинському Волинської області загинула 28-річна жінка. Смертельна аварія сталась на вулиці Зимнівській, пише БУГ.
У загиблої залишилося троє малолітніх дітей: сини віком 10 та 7 років і донька, якій не виповнилося і року.
Нагадаємо, водій Mercedes не впорався з керуванням, скоїв наїзд на жінку, а сам вилетів з авто і загинув на місці. Зі слів лікарки швидкої, чоловік загинув до приїзду медиків від важкої черепно-мозкової травми.
В автомобілі перебував ще 13-річний хлопець, за даними місцевих ЗМІ, син загиблого водія. Він не постраждав.
Потерпілу жінку госпіталізували, але в лікарні вона померла.