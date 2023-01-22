Без матерів залишилось четверо дітей: попрощались із ще двома жертвами авіакатастрофи у Броварах

Через трагедію чоловіки втратили дружин, а діти залишились без матерів.

У Броварах попрощались із Тетяною Бойченко та Мариною Грановською, які загинули через авіакатастрофу 18 січня.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Сьогодні в останню путь провели Тетяну Бойченко та Марину Грановську... Жінки загинули під час трагедії 18 січня в дитячому садочку "Джерельце". У Тетяни залишилась маленька донечка, у Марини - троє діток", - написав Сапожко.

У жінок залишились чоловіки та діти.

Трагедія у Броварах: що відомо

18 січня, у Броварах Київської області сталася авіакатастрофа – біля дитячого садка і житлового будинку розбився гвинтокрил ДСНС, на борту якого було керівництво МВС, зокрема міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар Юрій Лубкович.

21 січня попрощались із загиблим керівництвом МВС та Оленою Пономаренко і її 5-річною донькою Міланою. Того ранку вони лише встигли зайти до дитсадка, коли там впав гвинтокрил.

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