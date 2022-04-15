Без Москви, Петербурга і Ростова: в Одесі демонтували таблички з назвами російських міст-побратимів

Загалом було п'ять табличок з назвами міст країни-агресорки.
В Одесі демонтували п'ять табличок з назвами російських міст-побратимів.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Рішення про демонтаж ухвалили на позачерговому засіданні виконкому 13 квітня. Його також підтримав і мер міста Геннадій Труханов.
Зазначається, що пам'ятний знак розташований в центрі Одеси на Думській площі. Комунальники зняли зі знаку вказівники з написом Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Таганрог та Ростов-на-Дону. Замість міст держави-терористки планують додати міста, які активно допомагають Одесі у воєнний час.
Як повідомлялося, у Тернополі планують перейменувати вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресоркою чи Радянським Союзом.
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