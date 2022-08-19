"Без нотаріуса": як працюватиме в "Дії" послуга оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон

Більшість країн ЄС вже запровадили певну електронну форму для такого дозволу.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, коли з'явиться в "Дії" та як працюватиме послуга оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон.
Про це він повідомив 19 серпня в ефірі телемарафону.
"Це також дуже актуальна послуга, бо сім'ї сьогодні розділені, жінки з дітьми виїжджають за кордон без чоловіків або навпаки. Зараз потрібно отримати нотаріальний дозвіл на виїзд одного з батьків для виїзду дитини з іншим членом родини. Ми пропонуємо зробити це у кілька кліків в "Дії". Наразі у Києві від 600 до 3 000 грн коштує отримання такого нотаріального дозволу. Але все це можна буде зробити у "Дії" автоматично", - наголосив міністр.
Федоров також пояснив, як це працюватиме і коли послуга буде доступною для українців.
"Ми у реєстрах автоматично бачимо, хто чоловік, хто дружина, чи є в них дитина. І завдяки "Дія.Підпис" це можна зробити за кілька секунд - надати це дозвіл. Він автоматично буде потрапляти до системи прикордонників і не потрібно буде папірців. Ця послуга готова - потрібна лише підтримка депутатів. Але перше читання ми вже пройшли, наразі ще треба друге читання. Сподіваюся, що це відбудеться протяг кількох наступних тижнів", - зазначив очільник Мінцифри.
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