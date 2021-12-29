Без опадів, але з морозами: прогноз погоди в Україні на четвер, 30 грудня

Без опадів, але з морозами: прогноз погоди в Україні на четвер, 30 грудня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У четвер, 30 грудня, в Україні опадів не буде, проте погода буде морозною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без істотних опадів. На дорогах більшості областей утримається ожеледиця, в Запорізькій області - місцями ожеледь, в окремих районах Миколаївської та Донецької областей - сильна ожеледь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, у центральних та південних областях місцями 13-15° морозу, на крайньому заході 0-5° морозу, вдень в Україні 1-6° морозу, у західних областях 0-5° тепла.

У Києві 30 грудня також буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу. Через ожеледицю на дорогах у столиці оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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