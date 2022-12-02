Без опадів, але з морозами: якими в Україні будуть перші вихідні зими, 3-4 грудня

Погода у суботу та неділю буде хмарною з проясненнями.

Перші вихідні зими, 3-4 грудня, в Україні будуть морозними та сухими.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, у найближчі три доби в країні буде переважно без опадів. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, на сході країни місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 3-9° морозу, вдень 0-6° морозу, на Закарпатті та у південній частині вночі від 3° тепла до 4° морозу, вдень 0-6° тепла.

У Києві вихідні будуть сухими. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

Як прогнозує Наталія Діденко, в усій Україні синоптичну ситуацію продовжує визначати антициклон, який 3-4 грудня принесе суху погоду.

За її даними, також буде підвищений атмосферний тиск та нічні і ранкові тумани. "У неділю вночі прикрутить морозом на півночі та сході до -5-10°. Сильний східний вітер, до штормових поривів, на сході південному сході України. Вдень на півдні та заході досить тепло - відлига. Скрізь на дорогах слизько та мокро", - зазначає Діденко.

У Києві впродовж суботи-неділі буде суха холоднувата погода.

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Перша половина наступного тижня - холодна (хіба що на півдні та заході переважатимуть вдень невеликі "плюси"), від другої половини грудня - скрізь в Україні потепліє, прогнозує синоптикиня.

Нагадаємо, раніше керівник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик говорив, що морози в Україні протримаються щонайменше тиждень, до 10 днів. Водночас народний синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що морозна погода в Україні протримається до 10-12 грудня, а далі знову прийде потепління з "плюсами". Загалом же, за даними Щедріна, грудень буде теплим та багатим на опади.

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