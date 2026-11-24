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Експерти Royal Canin, які понад 50 років досліджують фізіологію домашніх тварин, застерігають: єдиної «безпечної» позначки термометра для всіх не існує — реакція на холод залежить від породи, віку, розміру, стану здоров’я та шерстяного покриву кота чи собаки.

Хто найбільше ризикує переохолодитися?

Якщо сибірський хаскі або перський кіт спокійно витримають короткочасні +14 °C, то для більшості домашніх тварин температура нижче +18 °C — вже стрес. А коти, звиклі до теплого приміщення, відчувають дискомфорт навіть за прийнятної для людини температури. Найбільш чутливі до похолодань:

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Короткошерсті та безшерсті породи. Чихуахуа, левретки, сфінкси та китайські чубаті через особливості шерстяного покриву вони швидше втрачають тепло.

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Малюки та тварини літнього віку. У цуценят і кошенят терморегуляція ще не повністю сформована. Складніше підтримувати стабільну температуру тіла і тваринам старшого віку.

«Худі» тварини. Якщо в одній кімнаті живуть два мопси — стандартної статури й худорлявий — другий змерзне значно швидше. Менше підшкірного жиру — гірша теплоізоляція.

Тварини з хронічними захворюваннями. Порушення обміну речовин, кровообігу або роботи ендокринної системи — пришвидшують охолодження. Крім того, холод може посилювати дискомфорт у тварин із захворюваннями суглобів.

Як зрозуміти, що улюбленцю холодно

Тварина не може сказати, що замерзла, але її поведінка та фізіологічні реакції допоможуть це помітити.

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Тремтіння. Це природна реакція організму на холод: скорочення м’язів допомагають виробляти додаткове тепло.

Згортання «в клубок». Тварина ховає лапи та ніс, щоб менше контактувати з холодом.

Пошук джерел тепла. Кіт частіше залазить під ковдру, тулиться до людей чи інших тварин, моститься на ноутбук. Собака тримається біля власника або влаштовується на м’яких меблях.

Зниження активності. У холоді тварини можуть менше рухатися, щоб зберігати енергію.

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Олександр Айшпур, кандидат ветеринарних наук, фахівець з навчання, експерт Royal Canin: “Проте варто не переплутати зниження активності і виражену слабкість тварини. Якщо тварина тільки лежить, порушена координація, сповільнене дихання чи немає реакції на подразники — це вже ознака гіпотермії — небезпечне зниження температури тіла. І тут вже потрібна допомога ветеринарного лікаря. І ще один привід терміново звернутись до фахівця — зміна кольору ясен. У нормі ясна більшості котів і собак рожеві. Бачите, що вони бліді — організм, ймовірно, увімкнув режим економії, звузивши периферійні судини заради життєво важливих органів. А це — вже критичний стан».

Як облаштувати безпечне тепле місце?

Важливо не просто зігріти тварину, а створити для неї місце, де вона зможе самостійно підтримувати комфортну температуру. Експерти Royal Canin рекомендують:

Ізолюйте лежак від холодної підлоги. Плитка, ламінат і бетон швидко відводять тепло від тіла. Поставте лежанку на дерев’яний піддон, каремат, кілька шарів щільного картону. А ще — подалі від протягів та зовнішніх стін.

Створіть «гніздо». Використовуйте флісові чи вовняні пледи, м’які підстилки та закриті лежаки. Так кіт чи собака зможе заритися в тканину й швидко зігрітися.

Використовуйте грілки обережно. Наливайте у пляшку теплу воду (не окріп) і загорніть її в рушник, щоб уникнути прямого контакту зі шкірою. Залиште місце, куди тварина відійде, якщо стане жарко.

Харчування під час холодів: чи потрібно змінювати раціон?

«Холодно — треба збільшити порції, аби жирок грів!» — думають деякі пет перенти. І додають до звичного раціону жирніші продукти або їжу зі столу. Експерт Royal Canin Олександр Айшпур наполягає: просто збільшити калорійність — не найкращий варіант.

«Потреба в енергії залежить від умов утримання та активності. Але не варто самостійно збільшувати порції лише через холод у квартирі, особливо улюбленцям, схильним до набору зайвої ваги. Надлишкові калорії зі столу підуть не на обігрів, а у зайву вагу чи розлади ШКТ. Найкраще рішення — повнораціонне харчування відповідно до віку, розміру й потреб, а за потреби коригувати раціон разом із ветеринарним лікарем».

Вологий корм перед подачею трохи підігрівайте. Якщо у приміщенні, менше +16 °C, вода кімнатної температури не годиться, подразнює горло й ШКТ та може знижувати імунітет, — потрібна тепла (від +20 °C).

І звісно, за жодних обставин не варто ігнорувати симптоми, які можуть свідчити про погіршення здоров’я, — одразу звертайтеся до ветеринарного лікаря.

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