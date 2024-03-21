Без "пакувань" і побиттів: омбудсмен назвав область, де не було скандалів з мобілізацією

У Чернігівській області не зафіксували скандальних випадків під час мобілізації – публічних затримань чи інших публічних порушень працівниками ТЦК.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, про це передає "Суспільне Чернігів".

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За його словами, станом 21 березня на території Чернігівщини немає публічних затримань, публічних порушень прав людини, такі як зафіксували, наприклад, на території Львівської, Одеської областей, де представники ТЦК силоміць забирають людей.

"Ми не побачили жодного побиття, не затягують силоміць в якийсь автомобіль, ніхто не вискакує з приміщень, ніхто не помирає в приміщеннях. Це я вам говорю реальні випадки", – сказав Лубінець.

Омбудсмен визнав, що на територіях інших областей фіксують побиття людей працівниками ТЦК. Водночас, він запевнив, що як тільки йому стає відомо про такі випадки, то завжди приїздить його моніторингова перевірка, відкривається дисциплінарне, кримінальне провадження.

Лубінець навів останній гучний випадок зі Львова, де відомого волонтера затримали силоміць вночі.

"Потім вночі нібито провели ВЛК. До того ж встановили, що фізично на місці не було ні керівниці ВЛК, ні секретаря. За 15 хвилин провели ВЛК та визнали військово придатним. По цьому питанню в Офісі президента була термінова нарада. Нам треба впроваджувати мобілізаційні процеси, але не порушуючи законодавство. Як показує практика на території Чернігівської області, ви можете це робити, за що окремо я вам дякую", – підсумував уповноважений ВР.

Раніше повідомлялося, що у ексголови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії (ВЛК) було знайдено майже мільйон доларів США.

Нагадаємо, пізно ввечері 15 березня у Львові посеред вулиці працівники ТЦК та СП нібито викрали куратора в "ДрукАрмії" та волонтера Кирила Тарана. У Львівському ТЦК та СП спочатку заявили, що Кирило Таран сам "спровокував конфлікт".

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