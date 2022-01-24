Без паніки: що після секретного РНБО стало відомо про агресію Росії, комунальні тарифи та боротьбу з коронавірусом

Без паніки: що після секретного РНБО стало відомо про агресію Росії, комунальні тарифи та боротьбу з коронавірусом

Зокрема, під час засідання РНБО порушували питання про загрозу нападу РФ, боротьбу з коронавірусом, енергетичну безпеку тощо.

Президент України Володимир Зеленський 24 січня екстрено скликав засідання Ради національної безпеки та оборони, під час якого обговорили ситуації в безпековій, економічній, енергетичній, медичній галузях та у сфері кіберзахисту країни. Після засідання РНБО голова держави звернувся до українців.

Про головне із засідання Ради нацбезпеки та оборони та відеозвернення очільника України - у матеріалі ТСН.ua.

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Внутрішні та зовнішні загрози

Під час екстреного засідання РНБО розглянула питання, які стосуються внутрішніх та зовнішніх загроз. Зокрема, було заслухано доповіді голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова та голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Перегляд програми від МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у лютому 2022 році відбудеться черговий перегляд чинної програми Stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ). "Очікуємо в лютому наступного перегляду чинної програми від МВФ і, звичайно, працюємо над майбутнім продовженням", - сказав Шмигаль.

За його словами, що ухвалено рішення іноземними партнерами щодо надання Україні спеціальної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Також виділять 120 млн - це спеціальні грантові кошти для України.

Які основні тези звучали на засіданні РНБО

Що буде з тарифами на комуналку до кінця опалювального сезону

Прем’єр-міністр під час брифінгу запевнив, тарифи на електроенергію та ціни на газ до кінця опалювального сезону залишаться незмінними у відповідності до підписаного меморандуму з органами місцевого самоврядування. Він наголосив, що уряд виконав всі свої зобов’язання перед місцевою владою стосовно і передачі коштів, і передачі податків у бюджети. Відповідно до цього, тарифи на комуналку до кінця опалювального сезону не будуть підвищуватися.

Ситуація з "евакуацією" дипломатів

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що наразі вони не фіксують активного виїзду з Києва співробітників дипломатичних відомств через чутки про можливий напад РФ. За його словами, станом на сьогодні, 24 січня, офіційно повідомили про евакуацію своїх співробітників на тлі побоювань вторгнення РФ до України три країни: США, Британія, Австралія.

Чи вистачить вугілля та газу для проходження опалювального сезону-2022

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма за підсумками засідання РНБО запевнив, що ситуація в енергетиці та газопостачанні є абсолютно стабільною та контрольованою. Він повідомив, що за останні 2 місяці запаси вугілля на складах в нашій країні збільшилися в три рази. На сьогодні на складах теплових електростанцій та теплоелектроцентралей вже понад 800 тис. тонн вугілля, ще близько 280 тис. тонн перебуває розвантаженими в наших портах. Налагоджені системні регулярні поставки як внутрішнього вугілля, так і імпортного.

Яка ймовірність повномасштабного російського наступу на Україну

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що наразі немає жодних підстав для тверджень про можливість повномасштабного наступу на нашу територію збройних сил Російської Федерації. В РНБО зазначили, що пересування підрозділів російських збройних сил на території Російської Федерації фіксуються, але це в Україні нікого не дивує. Громадянам України секретар РНБО порадив зберігати спокій та довіритися уряду та місцевій владі, де у випадках форс-мажору знають що робити.

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Ситуація про ймовірне визнання Росією "ЛНР" та "ДНР"

Під час брифінгу 24 січня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія дійсно може визнати "незалежність" фейкових "ЛНР" та "ДНР", проте Україна все одно поверне собі окуповані території. Секретар РНБО додав, що Україна поки не може військовим шляхом повернути собі окуповані території, оскільки через це можливі втрати серед цивільного населення.

“У разі необхідності у нас є система загальнонаціонального оповіщення, ми нічого приховувати не будемо, ви бачите, що всі процеси ми виносимо на ваш розсуд і ми з будь-якого випадку готові з вами комунікувати”, - наголосив він.

Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО

Скільки військ РФ перебуває біля українських кордонів

Станом на 24 січня поблизу кордонів України перебувають близько 109 тисяч російських військових. Окрім 100-тисячної російської армії, біля кордонів з Україною скупчилися близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців. "Ми бачимо 109 тисяч військових і 10-11 тисяч так званого супроводу. Якщо це для наших партнерів велике збільшення, для нас - це не новина. Збільшення на 2-3 тис. для нас - це не критично. Ми все відстежуємо", - сказав Данілов.

Кібератака на урядові сайти України

В РНБО припускають, що масові кібератаки на державні веб-ресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня, могли бути здійснені з Білорусі. За його словами, весь силовий блок Білорусі перебуває під контролем Росії. Він наголосив, що зараз ще триває робота вітчизняних фахівців, які працюють з партнерами зі США, ЄС та Британії. Він пообіцяв, що скоро кіберфахівці підготують публічний звіт.

У Держспецзв'язку оцінили наслідки масштабної хакерської атаки та запевнили, що українські урядові сайти під час хакерської атаки не втратили важливі дані. "На сьогодні встановлено, що від атаки постраждало 22 сайти органів державної влади, 6 з яких було завдано значної шкоди інформаційним системам. 70 сайтів було відключено за вказівкою співробітників наших та служби безпеки України. Протягом трьох днів інфраструктуру було відновлено. Чутлива (важлива - ред.) інформація втрачена не була", - наголосив Щиголь.

В МОЗ прогнозують вдвічі більшу кількість випадків COVID-19, ніж було восени

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що завдяки вакцинації кількість госпіталізованих із COVID-19 під час нової хвилі коронавірусної хвороби буде меншою, хоча самих випадків заражень буде вдвічі більше, ніж восени минулого року. "Станом на сьогодні відзначається збільшення випадків коронавірусної хвороби в два рази, однак кількість госпіталізацій збільшується всього на 5 відсотків", - сказав Ляшко.

В Україні з'явиться ще один препарат для лікування хворих на COVID-19

В Україні за державні кошти закупили і вже відвезли до закладів охорони здоров’я 20 тис. флаконів препарату "Ремдесивір". Він використовується для лікування хворих на коронавірус. Також у МОЗ цього тижня очікують завершення реєстрації препарату "Молнупіравір". Препарати "Молнупіравір" та "Ремдесивір" використовуватимуть в Україні для лікування хворих на COVID-19.

Українську армію збільшено на 11 тисяч військових

Під час засідання обговорювали питання імплементації нового закону України про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних Сил України, який набув чинності від 1 січня 2022 року. Згідно з приписом закону, чисельність Збройних сил України була збільшена на 11 тисяч, з яких 10 тисяч - це сили територіальної оборони, і 1 тисяча - сили спеціальних операцій, які мають забезпечувати рух опору", - зазначив він. За словами Резнікова, також вже сформовано командування сил тероборони, 4 регіональні управління тероборони та відповідну кількість батальйонів.

В Україні зростуть пенсії, а також - зарплати для поліцейських

В Україні від 1 березня в середньому на 500 грн зростуть пенсії. Відповідно 5 млн 900 тис. одержувачів страхових пенсій, призначених до 2019 року, отримають доплати в середньому 500 грн. Військові пенсіонери, люди з числа ліквідаторів з інвалідністю отримають також доплати на 700-1 500 грн. Будуть збільшені мінімальні пенсії для людей, які не мали страхового стажу. Крім цього, збільшаться розміри державної допомоги та доплати для людей віком 75-80 років. Тобто буде вже не 500 грн, а 570 грн та 456 грн. Також цього року запрацює система доплат для 70-річних пенсіонерів.

Окрім цього, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, від 1 лютого на 10% підвищать зарплати у всій структурі МВС. Також він пригадав, що в січні всі лікарі отримають мінімальну заробітну плату не менше 20 тис. грн, середній медичний персонал і медсестри – 13,5 тис. грн. А від 1 січня підвищили стипендії для студентів – 2 тис. грн і 1 250 грн для студентів професійно-технічних навчальних закладів.

Зеленський назвав умову закінчення COVID-пандемії в Україні вже 2022 року

Президент Володимир Зеленський закликав українців вакцинуватися від коронавірусу, а "не ризикувати, довіряючи різним пліткам або чуткам". Він висловив сподівання, що 2022 рік стане останнім для COVID-пандемії. "Для цього потрібен високий рівень охоплення щепленнями. Ми маємо бути вакцинованими, щоб бути здоровими. Це – безальтернативно. Бажаю всім 36,6", - сказав президент.

Розширення програми "єПідтримка", а пенсіонерам дозволять оплатити комуналку

Під час відеозвернення Зеленський анонсував, що протягом лютого буде розширена програма "єПідтримка" для літніх людей: вони матимуть можливість оплатити комунальні послуги за "ковідну" тисячу. "Ширшою і більшою стає наша програма "Є-підтримка". В її межах від сьогодні (24 січня - Ред.) одну тисячу гривень від держави люди старші 60 років зможуть витрачати на купівлю ліків. Крім цього, протягом місяця ми додатково розширимо програму для літніх людей: вони матимуть можливість використання цих коштів на оплату комунальних послуг", - зазначив президент.

Окрім того, в межах програми "єПідтримка" буде додано плюс ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення.

Зеленський похвалився результатами COVID-вакцинації в Україні

В Україні зростає кількість нових випадків на коронавірус, але завдяки вакцинації проти COVID-19 рівень госпіталізацій майже удвічі менший у порівнянні з піком захворюваності восени 2021 року. Також завдяки імунізації фіксується менше смертей у результаті наслідків недуги. Водночас він закликав "збільшувати темпи" вакцинації. "Наразі кількість нових випадків захворювання дійсно зростає. Але рівень госпіталізації майже удвічі менший у порівнянні з піком захворюваності восени 2021 року", - зауважив президент України.

Зеленський про стан в енергетиці

Одним із питань, яке розглядали на засіданні РНБО, був стан в енергетиці України. Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні запевнив, що ситуація перебуває під контролем. "Ми можемо констатувати, що спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон. Передумов, аби стверджувати це, достатньо. Газу у підземних сховищах України достатньо, запасів вугілля достатньо, на електростанціях і в портах вони перевищили вже 1 млн тонн", - запевнив Зеленський.

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