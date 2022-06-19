Без пісень, виступів та книг: Ткаченко прокоментував заборону російського контенту

Народні депутати також підтримали заборону імпорту видавничої продукції з Білорусі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко привітав заборону на законодавчому рівні російського контенту - пісень, виступів російських артистів та розповсюдження книг.

За його словами, відповідні законопроєкти №7273-д та №7459 були ухвалені в цілому під час сьогоднішнього засідання ВРУ.

"Було прийнято рішення про заборону публічного виконання російських пісень та їхнього використання на радіо і телебаченні. Народні депутати також підтримали заборону імпорту видавничої продукції з Росії та Білорусі, видання і продаж книг авторства громадян РФ в Україні та підтримали стимулювання розвитку українського книговидання та книгорозповсюдження", - зазначив Ткаченко.

Також ухвалили закон №6287 щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження.

"На жаль, війна довела, що давно вже настав час переходити на україномовний контент. І це має бути закріплено на законодавчому рівні. Дякую всім, хто підтримав такі рішення. Ми повинні заміщувати російський контент українським на всіх рівнях - від музики до бібліотек.", - написав Ткаченко.

За його словами, україномовний контент набирає обертів.

"Ми вже бачимо популярність українського контенту та мови на прикладі YouTube, Instagram та Facebook, чуємо просто це на вулицях, на радіо. Прийняті рішення покликані допомогти українським авторам ділитися якісним контентом з якнайширшою аудиторією, яка після російського вторгнення на фізичному рівні не сприймає будь-який російський креативний продукт", - додав міністр.

Нагадаємо, що не так давно просто у прямому ефірі ведучі Володимир Остапчук та Олексій Суханов посварилися через російську музику. Так, Остапчук вважає, що самі українці винні у тому, що така кількість російської музики лунала у нашому просторі. Суханов же заперечив йому, що в такій кількості російської музики винна влада, яка 2014-го року керувала Україною і не звернула на це увагу.

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