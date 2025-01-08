Без повторного введення даних: у застосунку "Армія+" спростили подання рапортів

Тепер не треба щоразу зберігати дані для заповнення рапортів, що зробить їхнє подання ще швидшим, ніж раніше.

У застосунку "Армія+" спростили подання рапортів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Дані на кшталт "Армія ID" командира чи назви посади не будуть періодично видалятися, як це було раніше. Для їх збереження необхідно перейти в "Налаштування" та обрати "Військові відомості". Водночас дані надійно захищені завдяки нещодавно оновленому криптографічному шифруванню.

"Ми втілили те, про що нас просили неодноразово. Тепер не треба щоразу зберігати дані для заповнення рапортів, що зробить їхнє подання ще швидшим, ніж раніше", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Функція доступна у версії 2.1.3 чи вище.

"Завантажуйте "Армія+" лише у Play Market та App Store. Посилання доступні також на офіційній сторінці за стосунку", – зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, у застосунку "Армія+" запустили функцію виходу із СЗЧ та пояснили, як скористатись.