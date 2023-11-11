Без пояснення причини: клієнти "ПриватБанку" скаржаться на блокування рахунків

Раніше проблем з обміном коштів за допомогою p2p не було.

Державний банк "ПриватБанк" почав блокувати рахунки своїм клієнтам. Їх запідозрили в операціях з криптовалютою.

Про це свідчать відгуки клієнтів на сайті "Мінфін".

Що розповідають користувачі

За останні дні з блокуванням рахунків стикнулося чимало українців. Вони здивовані, адже це відбувалося без будь-якого попередження. Одному з них "ПриватБанк" заблокував рахунки, не пояснивши, за що саме. Також було відмовлено у подальшому обслуговуванні.

"Після мого особистого звернення до підтримки банку, мені відповіли що картки були заблоковані за отримання непідтвердженого платежу, мовляв, відправник подав апеляцію на цей переказ. Ці кошти я отримав за продаж криптовалюти на біржі (звичайний обмін). Але угода на біржі була проведена чесно та успішно. Відправник не подавав ніякої апеляції та не звертався до поліції! А "ПриватБанк" оцінив це як шахрайство", – розповів постраждалий.

Він неодноразово намагався довести банку, як саме та за що я отримав грошовий переказ, надавав офіційну відповідь від біржі з додаванням квитанції щодо цієї угоди, записував відео, на якому були відображені всі деталі. Але "ПриватБанк" відповів, що розблокує рахунки тільки після звернення до правоохоронних органів, якщо ті підтвердять, що клієнт ні в чому не винен. Утім, поліція не відкрила цю справу, тому що відправник не подавав ніякої скарги.

"І все б нічого, але "ПриватБанк" у цій ситуації навіть не запропонував мені дебетувати власні кошти на картку іншого банку, хоча я як клієнт маю на це повне право. Тому що на моїх рахунках також зберігаються кошти, які взагалі не мали ніякого відношення до угоди на біржі. Дуже прикро. Не хотілося б звертатися по допомогу до суду проти банку, з яким співпрацюю вже дуже давно...", – розчарований клієнт "ПриватБанку".

Інший користувач розповів, що не зміг зайти у додаток, тож подзвонив на гарячу лінію. Там відповіли, що із ним розірвані відносини.

"Прийшов у відділення, зробив заяву, щоб повернули мої законні кошти. Чекаю 2 дні вже", – констатував він.

Дізнатися причину клієнт не зміг, каже, що усе виправдовують "високими ризиками", "терористами", "обманом" і т.д. Хоча банком він користувався понад 10 років і не скаржився.

Ще одному клієнту заблокували рахунок на майже 50 000 гривень. Йому пояснили, що "підозрілі надходження" треба повернути, щоб розв'язати проблему.

Коментар "ПриватБанку"

Натомість у "ПриватБанку" заявляють, що керуються винятково чинним законодавством та нормативно-правовими актами НБУ, а про нові правила здійснення фінмоніторингу не йдеться. В установі вказують на закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

"Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення", – резюмували у структурі.

Нагадаємо, раніше у застосунку "ПриватБанку" стався масовий збій.

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