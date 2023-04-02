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Без прання і за п'ять хвилин: як вивести масну пляму з одягу

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
778
Час на прочитання
1 хв
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Без прання і за п'ять хвилин: як вивести масну пляму з одягу

Як вивести масну пляму з одягу без прання? / Фото: ТСН.ua

Читайте в матеріалі ТСН.ua — як вивести масну пляму з одягу без прання і за 5 хвилин.

Часто, щоб врятувати ситуацію використовують звичайну харчову соду. Однак зазвичай одяг в ній замочують. Щоб позбутися масної плями на сорочці, джинсах чи іншому одязі, можна використовувати більш зручний та швидкий спосіб, що не потребує прання.

Як вивести масну пляму з одягу без прання

Треба взяти харчову соду, насипати її на масну пляму, а потім кілька разів провести праскою.

Ця нехитра процедура допоможе врятувати одяг за лічені хвилини. Єдине, на що варто звернути увагу — тканина повинна піддаватися прасуванню. Тому використовувати такий спосіб на інших речах небажано, адже вони можуть пошкодитися.

Існує ще один спосіб, який підійде у разі, якщо тканину не можна прасувати. Потрібно взяти рівні частини харчової соди та кухонної солі, змішати їх у воді та натерти пляму.

Потім розчин з одягу доведеться змивати водою з будь-яким шампунем. Краще не використовувати пральний порошок, тому що шампунь, на відміну від нього, не залишить на поверхні розводів.

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Дата публікації
Перегляди
778
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