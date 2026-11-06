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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Без права на заставу: ВАКС відправив під варту високопосадовця карного розшуку Київщини

Посадовця Управління карного розшуку ГУ Нацполіції Київської області утримуватимуть під вартою без права внесення застави.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Ув'язнення

Ув'язнення. Ілюстративне зображення

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави заступнику начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Київській області, який фігурує у матеріалах нової справи у межах операції «Карфаген» під псевдонімом «Консультант».

Про це 6 листопада повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

«Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до ще одного підозрюваного у справі — заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Його утримуватимуть під вартою щонайменше до 2 січня 2027 року.

За даними медіа, йдеться про Олександра Дем’янчука, якому оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255), катування (ч. 3 ст. 127) та виготовлення підроблених грошей (ч. 3 ст. 199).

Як повідомляє Центр протидії корупції, про засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу цьому підозрюваному журналістів заздалегідь не повідомили.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні в межах операції «Карфаген».

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